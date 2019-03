Chrome op Mac krijgt 'dark mode'

Chrome 73 krijgt, op Mac althans, een 'dark mode' waarbij webpagina's en elementen in de browser zelf zwart worden gemaakt.

Bedoeling van deze donkere modus is om je ogen te sparen, zeker in het geval van mensen die iets te laat 's avonds nog op het web zitten surfen. In die zin is 'dark mode' de laatste weken een stevige trend geworden. Slack voegde eerder deze week een donker thema toe aan zijn apps voor iOS en Android. Facebook Messenger kreeg vorige week een gelijkaardige functie.

Google bracht eerder al oogvriendelijker versies uit voor Gmail, en extensies die dark mode mogelijk maakte op Chrome en Google Drive. Een Chrome-versie die standaard dark mode ondersteund voor Windows is er vooralsnog niet, maar Google stuurt wel hints uit dat die er snel zal komen.