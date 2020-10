Wanneer je in Chrome data data verwijdert, dan worden gegevens van Google.com en Youtube.com niet gewist. Volgens het bedrijf gaat het om een fout.

Ontwikkelaar Jeff Johnson merkte op dat wanneer je in de instellingen van de Chrome browser al je data verwijdert, dat de software dat niet helemaal doet voor twee eigen domeinen.

Cookies worden wel verwijderd, maar er blijft data aanwezig waardoor je identificeerbaar blijft. Dat maakt dat niet alleen Google, maar eventueel ook advertentiepartners van Google je mogelijk kunnen identificeren ook al geef je expliciet aan dat dat niet mocht.

Johnson wist wel een manier te ontdekken om het alsnog tegen te houden: door in de instellingen Google en Youtube aan te duiden als sites die nooit cookies mogen gebruiken. In dat geval wordt er niets bewaard.

The Register contacteerde Google. Daar zegt het bedrijf dat het op de hoogte is van het probleem, maar klinkt het dat het om een programmeerfout is die de komende dagen wordt opgelost.

We moeten daarbij nuanceren dat Google wel vaker zulke foutjes maakt. The Register herinnert er bijvoorbeeld aan dat Google ook al eens locatietracking bleef doen via hun eigen apps, ook al had een gebruiker dat expliciet voor alle apps uitgezet. De echte optie daarvoor zat onder een andere instelling die het woord 'locatie' niet vermeldde.

Enkele jaren geleden wist het bedrijf bij de eerste versies van Google Street view ook per ongeluk niet alleen foto's te nemen, maar ook overal wifi-netwerken in kaart te brengen en daarbij data te onderscheppen. Een vreemde handeling om per ongeluk uit te voeren. Al moeten we er aan toevoegen dat Google de fout toen zelf bekend maakte, ook al betekende dat stevige privacyboetes in de jaren nadien.

