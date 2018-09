Chrome verwijdert alle cookies, behalve die van Google

Cookies verwijderen is een van die acties die het gevoel geven dat je met een propere lei kunt beginnen. Fris, alle rommel weg, overal uitgelogd en niemand die je op dat eigenste moment trackt. Tenzij je de nieuwe Chrome browser gebruikt. Dat merkte Christoph Tavan op Twitter op.

Wanneer gebruikers de browser vragen om al hun cookies te verwijderen van de machine, houdt Chrome 69 hen ingelogd in de online diensten van Google. Chrome gaat er dus in principe van uit dat je nooit zou willen uitloggen uit je Google account. De browser verwijdert sessie-cookies van andere websites en zal je bijvoorbeeld uitloggen bij Office 365, maar niet bij Gmail. Het doet dat door alle cookies te verwijderen, en die van Google meteen terug te zetten. Dat staat ook zo in het venster waar je cookies gaat verwijderen: "je zal niet worden uitgelogd uit je Google Account".

Voor mensen die Google voor alles gebruiken, is dat waarschijnlijk handig, omdat ze zo niet opnieuw moeten inloggen na een grote schoonmaak. Anderzijds is het wel net de bedoeling van zo'n 'delete cookies' actie dat alle restjes even weg zijn.

Het lijkt er op dat Google gebruikers van de browser steeds verder in zijn ecosysteem wil trekken, en ze daar ook wil houden. De nieuwste versie van Chrome kwam eerder al onder vuur omdat hij automatisch gebruikers in de browser inlogde, zonder hen dat netjes te melden.