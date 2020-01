De Android-versie van Chrome was in 2019 de meest gebruikte browser ter wereld. De desktopversie van Googles browser eindigde op de tweede plaats, gevolgd door Safari voor iPhone. Dit blijkt uit cijfers van PreciseSecurity.com.

Chrome voor Android sloot het voorbije jaar af met een wereldwijd marktaandeel van 33 procent, zo becijferden researchers van PreciseSecurity.com. De gelijknamige browser voor desktopcomputers strandde op positie twee met 23,71 procent, gevolgd door Safari voor iPhone met iets meer dan 11 procent.

Er werd bij Chrome overigens geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende computerplatforms, maar wel tussen de versienummers van de browser. Het aandeel van ruim 23 procent is enkel afkomstig van Chrome 78. Chrome 77 was ook nog eens goed voor bijna 3 procent, en onderaan de lijst bengelt zelfs nog Chrome 49 met een half procent.

Chrome voor Android was veruit het populairst in Azië, waar het een marktaandeel van 44 procent boekte. De desktopversie haalde in die regio 19,79 procent. Ook in Europa zijn de beide browsers van Google samen goed voor ruim 50 procent van de markt.

De marktaandelen van de verschillende webbrowsers in 2019 © PreciseSecurity

In Noord-Amerika zien de cijfers over 2019 er iets anders uit. Daar surften gebruikers vooral met Chrome 78 (22,67 procent). De tweede plek was voor Safari voor de iPhone (21,89 procent), en Chrome voor Android was goed voor 20,75 procent van de markt.

De wereldwijde marktaandelen van Firefox en Internet Explorer bleven in 2019 verder dalen naar respectievelijk 3,15 en 1,47 procent. Microsoft Edge is terug te vinden op een achtste plek met 1,76 procent.

