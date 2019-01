Chrome wil ad-blockers blokkeren

Chromium is de openbron browser die aan de basis ligt van Google Chrome. Veranderingen die zijn voorgesteld door enkele Google-ontwikkelaars, zouden het binnenkort moeilijker maken, zo niet onmogelijk, om bepaalde inhoud of advertenties te blokkeren.

Aan de technische kant gaat het om een verandering van API's. De 'webRequest' API wordt, volgens het voorstel, vervangen door een 'delarativeNetRequest' API. Die eerste liet browserextensies toe om netwerkaanvragen te onderscheppen en waar nodig te blokkeren. De bekendste versie is hier waarschijnlijk de ad-blocker, maar de API wordt door browserextensies ook gebruikt om bijvoorbeeld filmpjes en beelden van een bepaalde grootte automatisch tegen te houden.

Met de nieuwe API zou het Chrome zelf zijn, en niet de extensie, die kiest hoe netwerkaanvragen worden behandeld. De redenering van Google is dat deze veranderingen beter zullen zijn voor de veiligheid en privacy, en dat de browser zo sneller zal werken, omdat Chrome niet op derden moet wachten.

Probleem met die redenering is natuurlijk dat Google een van de grootste adverteerders ter wereld is. Het lijkt er in eerste instantie op dat ad-blockers van derden, waaronder uBlock, in de nieuwe configuratie niet meer zullen werken. Anderen, waaronder Adblock Plus, werken nog wel.

De veranderingen zijn voor alle duidelijkheid nog niet finaal. Het is voorlopig een voorstel voor een 'bug fix' in Chromium, waarop andere gebruikers en ontwikkelaars nog commentaar kunnen geven.