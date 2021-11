Als gevolg van de huidige gezondheidscrisis heeft Roularta Media Group beslist om het CIO of the Year 2021 evenement te annuleren. De winnaars worden dinsdagmiddag bekend gemaakt.

Het team van Data News en uitgeverij Roularta Media Group hebben besloten om het CIO of the Year 2021 evenement - gepland om 30 november - te annuleren. De veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en eventpartners primeert. De huidige situatie en de geldende regels voor evenementen maken dat we ook geen kwalitatieve netwerking kunnen garanderen. We willen daarom als evenementorganisator onze verantwoordelijkheid opnemen en laten het evenement niet plaats vinden. Alle deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail.

Winnaars worden dinsdag bekend gemaakt

De publieke stemming en de jurering is ondertussen wel achter de rug. Dinsdagmiddag maakt Data News de winnaars bekend op de website en in de nieuwsbrief. Dan komt u te weten wie CIO of the Year wordt en wie met een award aan de haal gaat voor het ICT/Digital Project of the Year.

Het is met spijt in het hart dat we de beslissing nemen om het evenement te annuleren, maar we zijn er anderzijds wel van overtuigd dat dit de enige correcte beslissing is. We hopen samen met u dat we snel weer een nieuwe fysieke afspraak met u kunnen maken om opnieuw met elkaar te connecteren. Hou het intussen veilig!

