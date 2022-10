Nog stemadvies nodig voor CIO of the Year? Misschien helpt dit. We vroegen de drie genomineerden wat hun leiderschapsstijl typeert.

PHILIPPE VAN BELLE: 'In een notendop richt ik me vooral op visionaire en inspirerende aspecten, en zie ik mezelf als promotor van samenwerking. In mijn 30 jaar ervaring in verschillende IT & digital management functies, waarbij ik momenteel leiding geef aan meer dan 1.000 IT-professionals, ben ik geconfronteerd met een heleboel uitdagingen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over het belang van inzet op lange termijn, over de snel toenemende complexiteit en de eeuwige oorlog om talent. Die uitdagingen zijn er altijd al geweest, maar tegenwoordig zijn ze toch veel scherper en ingrijpender.'

'Ik ben gepassioneerd door het verbinden van punten. Ik focus dus vooral op de visionaire en de inspirerende aspecten. Onze plannen worden geleid door toekomstgerichte, gedurfde vragen. Waar staan we over 5 jaar? Welke basisarchitectuur zal onze reis daarbij ondersteunen? En hoe kunnen we met technologie meer bereiken voor AG?'

'Wat de mensen en teams betreft, treed ik op als de promotor van samenwerking. De wereld die we moeten beheren is te complex om egoïstische profielen de leiding te laten nemen. Integendeel, ik ben zelfs geneigd om te zeggen dat egoïstische profielen de teams moeten verlaten. Geen enkele individuele held kan alle verschillende competenties en de verschillende teams beheersen die we moeten samenstellen om projecten op te leveren en het bedrijf te leiden. Ondersteuning en empathie ten opzichte van anderen is daarbij voor mij ontzettend belangrijk. Empathie is misschien wel het belangrijkste aspect van het 'menselijke DNA' in IT.'

NICOLAS VAN KERSCHAVER: 'De arbeidsmarkt staat al jaren in brand, en dat zal naar mijn aanvoelen nog even zo blijven. Nochtans is de digitale transitie van een onderneming - en het slagen ervan - in grote mate afhankelijk van de juiste mensen. Voldoende competente medewerkers vinden, is en blijft dus cruciaal. Maar even cruciaal is het benutten van alle talenten die je al in huis hebt. Wat dat aspect betreft is het zo dat de stelling Great people deliver great achievements enkel opgaat als je hen als leidinggevende de juiste omkadering biedt. De mogelijkheid geven aan mensen om te groeien in wat ze doen en ze constant te blijven inspireren. Daar zet ik en bij uitbreiding het hele (IT-)management op in.'

'Het heeft ervoor gezorgd dat we uitstekende profielen behouden en verder doen groeien in hun rol én toch ook nieuwe mensen aantrekken die bewust kiezen om bij ons te bouwen aan ons groeiverhaal. We bouwen bijvoorbeeld sterke teams die zelfsturend zijn. De scrum masters scholen we permanent bij en op hun beurt zorgen zij voor de persoonlijke groei en de ontwikkeling van het team. We geven erkenning wanneer we doelen bereiken - denk maar aan feestjes, etentjes, afterworkdrinks en teambuidings , en we bieden constant opleidingen aan om mensen te versterken in zowel soft als hard skills.'

'We werken ook met communities binnen de onderneming om bepaalde topics te laten groeien. En omdat digital product management nog een jonge discipline is en we alle ervaring kunnen gebruiken, hebben we een 'PO-meetup'-initiatief opgezet in samenwerking met Inbev, Nike en Telenet. Eénmaal per kwartaal hosten wij of één van deze bedrijven een ontmoeting om elkaar te inspireren. De laatste editie begin oktober waren er aanwezigen vanuit 20 verschillende organisaties.'

CHRIS BORREMANS: 'De sleutelwoorden zijn hier zeker: voornamelijk participatief, een grote snuif delegeren - misschien nog wat te weinig authoratief maar zeker ook transformatief. Ik zie het als een mengelmoes die niet altijd goed lijkt te passen in de harde zakenwereld maar die volgens mij zeker vereist is om het eigen team te vormen en te kunnen kneden zodat het daar op aansluit.'

'Nog enkele motto's uit mijn handvest? Twee weten altijd meer dan één. Harmonie is goed, maar te veel harmonie is een rem op vooruitgang. Durf jezelf in vraag te stellen en/of opnieuw uit te vinden. Wees je bewust van het verschil tussen een manager en een sneltrein en durf je ongelijk toe te geven. En er is een verschil tussen ondoordacht handelen en continue verbetering.'

'Combineer deze statements die ik belangrijk vind met een - welja, misschien te? - diplomatisch karakter en je weet meteen in welke culturen ik wegkwijn of juist schitter.'

Wie wordt CIO of the Year 2022? De redactie koos voor drie CIO's die de afgelopen jaren volop inzetten op de digitale transformatie van hun organisatie: Chris Borremans (CIO bij Komatsu Europe International), Philippe Van Belle (Chief Information & Technology Officer bij AG Insurance) en Nicolas Van Kerschaver (CIO/CDO bij Liantis). Op http://www.datanewscio.be stellen we de drie kandidaten uitgebreid aan u voor en kan u uw stem uitbrengen. Toch nog wat meer stemadvies nodig? De komende dagen publiceren we nog enkele artikelen waarin we de genomineerden aan het woord laten over onder meer hun grote werven en grootste prioriteiten van hun IT-afdeling én hun leiderschapskwaliteiten. Op 30 oktober sluiten we de publieke stemming af. De uiteindelijke winnaar zal mee bepaald worden door onze professionele jury en wordt bekend gemaakt op het feestelijke CIO of the Year event. Dat vindt dit jaar opnieuw fysiek plaats op 1 december in de Event Lounge in Brussel. www.datanewscio.be © DN

