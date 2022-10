Nog stemadvies nodig voor CIO of the Year? Misschien helpt dit. We vroegen de drie genomineerden wat hun grootste strategische én technologische prioriteiten zijn.

Chris Borremans Chief Information Officer bij Komatsu Europe International Chris Borremans © DN

CHRIS BORREMANS: 'Vanuit de slogan en onze bedrijfscultuur make your assets sweat is het te verwachten en normaal dat er een moment komt dat de 'technologische schuld' moet ingelost worden. Er is een grote moderniseringsslag nodig en bezig van wat nogal eens de legacy genoemd wordt en wat het hart van ons ICT-landschap is.'

'De combinatie hiervan met de noodzaak om de wijzigingen in de bedrijfsstrategie - zeg maar het gele metaal vergezellen van diensten die waarde creëren voor de klanten - te ondersteunen met nieuwe ICT-mogelijkheden en -middelen is zowel op strategisch als technologisch vlak een uitdaging. Zeker gezien de context van een we are at war. Daarmee bedoel ik dat cyberrisico's momenteel op een all time high staan, dat wettelijke verplichtingen terwijl alsmaar toenemen en dat CSR/ESR een steeds belangrijkere rol opeisen.'

Philippe Van Belle Chief Information & Technology Officer bij AG Insurance Philippe Van Belle © DN

PHILIPPE VAN BELLE: 'We hebben recent nieuwe technologische fundamenten voor het ICT-landschap gebouwd: onze replatforming en het nieuwe data analytics platform die samen bijdragen aan een nieuwe data backbone. Op strategisch niveau willen we geleidelijk tot een kruisbestuiving komen van onze digitale projecten.'

'Met het nieuwe data platform project laten we alle oude analytics- en reporting-systemen die gebaseerd waren op SAS-datasets achter ons en switchen we naar Synapse Azure databases in de cloud. Uiteraard een TCO-besparing, maar het belangrijkste is hier dat we vrijheid creëren richting nieuwe analytics-technologie met R en Python.'

'De optelsom van beide levert dus een nieuwe data backbone op voor zowel de operationele systemen als de analytics-toepassingen. Het komt er op neer dat alle afdelingen binnen AG nu een platform hebben dat hen toelaat om verschillende digitale ervaringen uit te bouwen voor alle stakeholders en daarmee het verschil te maken. Het is voor mij de basis van een nieuwe IT-visie en nieuwe use cases die nog moeten uitgedokterd worden.'

Nicolas Van Kerschaver Chief Information & Digital Officer bij Liantis Nicolas Van Kerschaver © DN

NICOLAS VAN KERSCHAVER: 'De juiste mensen vinden en snel genoeg opschalen is voor de volgende jaren zeker een uitdaging. De trend van groei van een 130-tal medewerkers naar 270 in 4 jaar zal zich in de volgende jaren verderzetten bij Liantis. In alle sectoren zijn de digitale ambities hoog waardoor de vraag naar digitale profielen alleen maar zal toenemen. We hebben de laatste jaren fors ingezet op een HR-beleid, dat zeker ook IT- en digitale product managementprofielen kan bekoren. Dergelijke topprofielen rekruteer en motiveer je niet met loon alleen. Ze zoeken inspiratie, autonomie, uitdaging, werksfeer, purpose, e.d. Goed leadership is hierbij cruciaal en dat geldt natuurlijk niet alleen voor de CIO. Alle leadershiprollen worden collectief en individueel gecoacht door onze externe opleidingspartner Impetus. Zelfs in dit leiderschapstraject staat 'evidence based' centraal. Daarnaast worden onze medewerkers gedreven door een passie voor het vakgebied. Voldoende investeren in het gebruik van toptechnologie voor deze IT-profielen (actief legacy management) is noodzakelijk voor het hr-luik. Voor de product managementprofielen is het stimuleren van bijvoorbeeld het evidence based werken een bron van energie.'

'Daarnaast blijft het belang van cybersecurity verder toenemen: één van de toprisico's binnen onze risk management. Ook onze Raad van Bestuur kijkt daar nauw op toe. Onze 'Azure first' keuze helpt ons gelukkig wel met het beperken van de diversiteit aan securityoplossingen.'

'Ook de komende jaren blijft digitalisering een veranderingsproces voor zowel klanten, partners als medewerkers. Het is zaak om steeds een goed evenwicht te vinden tussen persoonlijk contact en het digitale aspect. Vandaag kan een starter bijvoorbeeld 100% digitaal alle formaliteiten om zelfstandige te worden uitvoeren, maar we merken dat heel wat starters toch nog graag een persoonlijk contactpunt verkiezen bij deze belangrijke stap.'

'En last but not least: legacy management. Het is een minder populair onderwerp maar toch een cruciaal topic. Hier aandacht en budget voor krijgen, is niet altijd eenvoudig. De directe meerwaarde wordt soms niet gezien, al zijn de verborgen kosten niet te onderschatten als je hier niet op inzet.'

Wie wordt CIO of the Year 2022? De redactie koos voor drie CIO's die de afgelopen jaren volop inzetten op de digitale transformatie van hun organisatie: Chris Borremans (CIO bij Komatsu Europe International), Philippe Van Belle (Chief Information & Technology Officer bij AG Insurance) en Nicolas Van Kerschaver (CIO/CDO bij Liantis). Op http://www.datanewscio.be stellen we de drie kandidaten uitgebreid aan u voor en kan u uw stem uitbrengen. Toch nog wat meer stemadvies nodig? De komende dagen publiceren we nog enkele artikelen waarin we de genomineerden aan het woord laten over onder meer hun grote werven en grootste prioriteiten van hun IT-afdeling én hun leiderschapskwaliteiten. Op 30 oktober sluiten we de publieke stemming af. De uiteindelijke winnaar zal mee bepaald worden door onze professionele jury en wordt bekend gemaakt op het feestelijke CIO of the Year event. Dat vindt dit jaar opnieuw fysiek plaats op 1 december in de Event Lounge in Brussel. www.datanewscio.be © DN

