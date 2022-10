Nog stemadvies nodig voor CIO of the Year? Misschien helpt dit. We vroegen de drie genomineerden op welke verwezenlijkingen ze fier zijn.

Nicolas Van Kerschaver Chief Information & Digital Officer bij Liantis Nicolas Van Kerschaver © DN

NICOLAS VAN KERSCHAVER: 'Er zijn heel wat elementen waar ik erg trots op ben. Vooral omdat we er als team van 270 IT'ers elk onze bijdrage in geleverd hebben én dat deze digitale inspanningen bijdragen aan het groter, strategisch Liantis-groeiverhaal. Digitalisering staat nooit alleen, maar maakt deel uit van de organisatiestrategie die vanuit onze Raad van Bestuur gesteund wordt.

De belangrijkste verwezenlijking is ongetwijfeld dat we één Liantis geworden zijn. Liantis werd in 2018 gevormd uit drie verschillende organisaties (ADMB, Provikmo en Zenito). Bedoeling was om een unieke one-stop-shop te worden voor zelfstandige ondernemers, werkgevers en hun raadgevers. Naast de uitdaging om van 3 IT-omgevingen één te maken, was er ook de uitdaging om in onze digitale diensten de synergiën voor de klant te realiseren en om hen een vollediger dienstenaanbod te kunnen bieden. Het ging hierbij niet enkel over het koppelen van IT-systemen maar over het volledig herwerken van de digitale customer journeys. In 2019 zijn we erin geslaagd om op ons digitaal platform My Liantis alle digitale diensten te bundelen. Hier voegen we constant nieuwe oplossingen aan toe om de klanten nog meer te ontzorgen. Vandaag hebben we tot 300.000 bezoeken per maand vanuit een 50.000 gebruikers.'

De belangrijkste verwezenlijking is ongetwijfeld dat we één Liantis geworden zijn.

'Daarnaast hebben we een aantal grote standaardisaties uitgevoerd die misschien minder visibel zijn voor de buitenwereld. We hebben bijvoorbeeld ontwikkelstandaarden ingevoerd. (Java spring, Angular microservice, CI/CD & cloud native) (2018), het netwerk van kantoren en ons datacenter werden gemoderniseerd en ééngemaakt via SD-WAN (2019). De 1.900 digitale werkplekken werden volledig gestandaardiseerd (2020) om de meest moderne technologie toe te laten en worden vandaag volledig via SSCM up-to-date gehouden. Ons datacenter en de cloud-architectuur werden volledig opnieuw opgebouwd (2021) en na de opbouw hebben we het beheer van alle onderdelen tot en met de hypervisor (VMware) overgelaten aan onze partner NTT.'

'Samen met onze productmanagers hebben we verder ook een methodiek uitgewerkt waarbij we in een iteratief proces evidence based tot de juiste digitale oplossingen komen. Daarnaast hebben we zéér mooie stappen gezet op vlak van 'agile werken'. Dat lijkt een evidentie maar dat is het niet als je je niet beperkt tot 'agile rituelen'. Belangrijk is dat we agile werken geïnitieerd hebben vanuit de IT-afdeling maar deze ondertussen aan het uitdragen zijn binnen onze hele organisatie onder de noemer Enterprise Agility.'

'Het overbruggingsrecht tijdens de COVID 19-pandemie is een voorbeeld daarvan. De regelgeving werd dagelijks aangepast. Dankzij de agile mindset slaagden we erin om ons digitaal portaal My Liantis - belangrijk: het ging hier over tienduizenden aanvragen per dag - op dagelijkse basis aan te passen. Dat vroeg heel wat van onze organisatie, de architectuur en de IT-infrastructuur, maar door onze cultuur zijn we daarin geslaagd.

Tenslotte ben ik ook zeer trots op onze verschillende partnerships, die we ook in de toekomst verder uitbouwen. Een daarvan is ons co-developmenttraject met Microsoft in Redmond bij het ontwikkelen van de Microsoft Azure spring apps offering: iets uniek in België.'

Chris Borremans Chief Information Officer bij Komatsu Europe International Chris Borremans © DN

CHRIS BORREMANS: 'Op de lange termijn is dat zeker het smeden van één geconsolideerde ICT-organisatie die de verschillende Europese business entiteiten van Komatsu overspant en ondersteunt ondanks de sterke 'onderstroom' van het onafhankelijke business unit denken en doen. Dit heeft er (sterk) toe bijgedragen dat we de noodzakelijke schaalgrootte hadden om 'te overleven'.'

'Als ik even terugkijk naar de realisaties op korte(re) termijn, dan denk ik vooral aan het succesvol combineren van oud en nieuw. Aan de ene kant heb ik het dan over het ondersteunen van, het draaiende houden van en het verbeteren van het 'traditionele' ICT-landschap. En anderzijds dus de combinatie hiervan met de noodzakelijke activiteiten en projecten die een steeds snellere digitalisering met zich mee brengt. En mag ik er op wijzen: dat alles in een wat ooit een zeer traditionele sector was!'

We hebben één geconsolideerde ICT-organisatie uitgebouwd die de verschillende Europese business entiteiten van Komatsu overspant en ondersteunt.

'Waar ik ook heel trots op ben is dat we in de technologiewereld goed gekend zijn als een early adopter en een sterke referentie rond het gebruik van low-code en no-code. Verder is het feit dat we 'naadloos' zijn kunnen overstappen naar een thuiswerkomgeving zeker het vermelden waard. Het lijkt een vanzelfsprekendheid maar in onze context was het zeker niet evident om te evolueren naar een werkomgeving waar thuiswerk ineens dominant werd en nu nog steeds is. Uiteraard hebben we dat allemaal overgoten met het (brood)nodige sausje van compliance en (cyber) resilience.'

Philippe Van Belle Chief Information & Technology Officer bij AG Insurance Philippe Van Belle © DN

PHILIPPE VAN BELLE: 'Het replatforming-programma is zonder twijfel de grootste verwezenlijking in mijn IT-carrière. In het paasweekend migreerden we 80.000.000 regels Cobol-code van een IBM-mainframe naar Windows-servers. Het gaat om alle 'core' verzekeringssystemen en ondersteunende applicaties van AG. Er blijft niets meer over op het mainframe. We draaien nu een dagelijkse workload van 14 miljoen transacties en 60.000 batches per dag, allemaal perfect geïntegreerd met al onze business distribution en solutions partners. In 6 maanden tijd hebben we geen enkele onderbreking van de dienstverlening gezien en hebben we een beschikbaarheid bereikt die vergelijkbaar is met de SLA's die we op mainframe hadden. Maar ondertussen plukken we wel de voordelen zoals een TCO die met 75% verminderd is. AG kan nu ook profiteren van een progressief evolutiepad voor alle kernapplicaties naar nieuwe technologieën en de cloud. Alle opgeleverde technologie is ook helemaal API-ready om meer en sneller te kunnen integreren met derde partijen.

Dit is het resultaat van een 4-jaar durend project waarop we op de piek met 400 mensen tegelijk werkten, in vijf geografisch verspreide regio's én dat ook nog eens in volle coronatijd. Ondanks de onderschatte complexiteit en alle uitdagingen rond architectuur, performantie en systemen hebben we nooit opgegeven en op tijd opgeleverd: met deze configuratie (Windows/Microfocus/SQL Server) en deze omvang hebben de teams een world première gescoord.'

We migreerden alle Cobol-code van een IBM-mainframe naar Windows-servers. Er blijft niets meer over op het mainframe.

'We hebben de afgelopen jaren ook gewerkt aan één unieke klantendatabase - we verzekeren één op de twee Belgische families - doorheen alle distributiekanalen (banken, brokers, werkgevers, direct. De operations-teams binnen AG werken nu ook volledig papierloos, met dank aan scanning en AI-indexing. In de jaren daarvoor (2009 tot 2015, de post-Fortis crash) ging het dan weer over het op poten zetten van een autonome IT-omgeving voor AG die helemaal los moest komen van de voormalige Fortis-systemen.'

'Maar als ik op iets fier moet zijn, is het vooral op het huidige IT management team binnen AG. We werken rond één centrale waarde, en die is heel simpel: helping each other in all circumstances. Dat klinkt niet meer dan common sense, maar geloof me: dat staat niet noodzakelijk synoniem voor common practice.'

Wie wordt CIO of the Year 2022? De redactie koos voor drie CIO's die de afgelopen jaren volop inzetten op de digitale transformatie van hun organisatie: Chris Borremans (CIO bij Komatsu Europe International), Philippe Van Belle (Chief Information & Technology Officer bij AG Insurance) en Nicolas Van Kerschaver (CIO/CDO bij Liantis). Op http://www.datanewscio.be stellen we de drie kandidaten uitgebreid aan u voor en kan u uw stem uitbrengen. Toch nog wat meer stemadvies nodig? De komende dagen publiceren we nog enkele artikelen waarin we de genomineerden aan het woord laten over onder meer hun grote werven en grootste prioriteiten van hun IT-afdeling én hun leiderschapskwaliteiten. Op 30 oktober sluiten we de publieke stemming af. De uiteindelijke winnaar zal mee bepaald worden door onze professionele jury en wordt bekend gemaakt op het feestelijke CIO of the Year event. Dat vindt dit jaar opnieuw fysiek plaats op 1 december in de Event Lounge in Brussel. De genomineerden voor CIO of the Year 2022 (v.l.n.r.): Chris Borremans (CIO bij Komatsu Europe International), Philippe Van Belle (Chief Information & Technology Officer bij AG Insurance) en Nicolas Van Kerschaver (CIO/CDO bij Liantis). © DN/KVdS

NICOLAS VAN KERSCHAVER: 'Er zijn heel wat elementen waar ik erg trots op ben. Vooral omdat we er als team van 270 IT'ers elk onze bijdrage in geleverd hebben én dat deze digitale inspanningen bijdragen aan het groter, strategisch Liantis-groeiverhaal. Digitalisering staat nooit alleen, maar maakt deel uit van de organisatiestrategie die vanuit onze Raad van Bestuur gesteund wordt.De belangrijkste verwezenlijking is ongetwijfeld dat we één Liantis geworden zijn. Liantis werd in 2018 gevormd uit drie verschillende organisaties (ADMB, Provikmo en Zenito). Bedoeling was om een unieke one-stop-shop te worden voor zelfstandige ondernemers, werkgevers en hun raadgevers. Naast de uitdaging om van 3 IT-omgevingen één te maken, was er ook de uitdaging om in onze digitale diensten de synergiën voor de klant te realiseren en om hen een vollediger dienstenaanbod te kunnen bieden. Het ging hierbij niet enkel over het koppelen van IT-systemen maar over het volledig herwerken van de digitale customer journeys. In 2019 zijn we erin geslaagd om op ons digitaal platform My Liantis alle digitale diensten te bundelen. Hier voegen we constant nieuwe oplossingen aan toe om de klanten nog meer te ontzorgen. Vandaag hebben we tot 300.000 bezoeken per maand vanuit een 50.000 gebruikers.''Daarnaast hebben we een aantal grote standaardisaties uitgevoerd die misschien minder visibel zijn voor de buitenwereld. We hebben bijvoorbeeld ontwikkelstandaarden ingevoerd. (Java spring, Angular microservice, CI/CD & cloud native) (2018), het netwerk van kantoren en ons datacenter werden gemoderniseerd en ééngemaakt via SD-WAN (2019). De 1.900 digitale werkplekken werden volledig gestandaardiseerd (2020) om de meest moderne technologie toe te laten en worden vandaag volledig via SSCM up-to-date gehouden. Ons datacenter en de cloud-architectuur werden volledig opnieuw opgebouwd (2021) en na de opbouw hebben we het beheer van alle onderdelen tot en met de hypervisor (VMware) overgelaten aan onze partner NTT.''Samen met onze productmanagers hebben we verder ook een methodiek uitgewerkt waarbij we in een iteratief proces evidence based tot de juiste digitale oplossingen komen. Daarnaast hebben we zéér mooie stappen gezet op vlak van 'agile werken'. Dat lijkt een evidentie maar dat is het niet als je je niet beperkt tot 'agile rituelen'. Belangrijk is dat we agile werken geïnitieerd hebben vanuit de IT-afdeling maar deze ondertussen aan het uitdragen zijn binnen onze hele organisatie onder de noemer Enterprise Agility.' 'Het overbruggingsrecht tijdens de COVID 19-pandemie is een voorbeeld daarvan. De regelgeving werd dagelijks aangepast. Dankzij de agile mindset slaagden we erin om ons digitaal portaal My Liantis - belangrijk: het ging hier over tienduizenden aanvragen per dag - op dagelijkse basis aan te passen. Dat vroeg heel wat van onze organisatie, de architectuur en de IT-infrastructuur, maar door onze cultuur zijn we daarin geslaagd.Tenslotte ben ik ook zeer trots op onze verschillende partnerships, die we ook in de toekomst verder uitbouwen. Een daarvan is ons co-developmenttraject met Microsoft in Redmond bij het ontwikkelen van de Microsoft Azure spring apps offering: iets uniek in België.'CHRIS BORREMANS: 'Op de lange termijn is dat zeker het smeden van één geconsolideerde ICT-organisatie die de verschillende Europese business entiteiten van Komatsu overspant en ondersteunt ondanks de sterke 'onderstroom' van het onafhankelijke business unit denken en doen. Dit heeft er (sterk) toe bijgedragen dat we de noodzakelijke schaalgrootte hadden om 'te overleven'.''Als ik even terugkijk naar de realisaties op korte(re) termijn, dan denk ik vooral aan het succesvol combineren van oud en nieuw. Aan de ene kant heb ik het dan over het ondersteunen van, het draaiende houden van en het verbeteren van het 'traditionele' ICT-landschap. En anderzijds dus de combinatie hiervan met de noodzakelijke activiteiten en projecten die een steeds snellere digitalisering met zich mee brengt. En mag ik er op wijzen: dat alles in een wat ooit een zeer traditionele sector was!''Waar ik ook heel trots op ben is dat we in de technologiewereld goed gekend zijn als een early adopter en een sterke referentie rond het gebruik van low-code en no-code. Verder is het feit dat we 'naadloos' zijn kunnen overstappen naar een thuiswerkomgeving zeker het vermelden waard. Het lijkt een vanzelfsprekendheid maar in onze context was het zeker niet evident om te evolueren naar een werkomgeving waar thuiswerk ineens dominant werd en nu nog steeds is. Uiteraard hebben we dat allemaal overgoten met het (brood)nodige sausje van compliance en (cyber) resilience.'PHILIPPE VAN BELLE: 'Het replatforming-programma is zonder twijfel de grootste verwezenlijking in mijn IT-carrière. In het paasweekend migreerden we 80.000.000 regels Cobol-code van een IBM-mainframe naar Windows-servers. Het gaat om alle 'core' verzekeringssystemen en ondersteunende applicaties van AG. Er blijft niets meer over op het mainframe. We draaien nu een dagelijkse workload van 14 miljoen transacties en 60.000 batches per dag, allemaal perfect geïntegreerd met al onze business distribution en solutions partners. In 6 maanden tijd hebben we geen enkele onderbreking van de dienstverlening gezien en hebben we een beschikbaarheid bereikt die vergelijkbaar is met de SLA's die we op mainframe hadden. Maar ondertussen plukken we wel de voordelen zoals een TCO die met 75% verminderd is. AG kan nu ook profiteren van een progressief evolutiepad voor alle kernapplicaties naar nieuwe technologieën en de cloud. Alle opgeleverde technologie is ook helemaal API-ready om meer en sneller te kunnen integreren met derde partijen.Dit is het resultaat van een 4-jaar durend project waarop we op de piek met 400 mensen tegelijk werkten, in vijf geografisch verspreide regio's én dat ook nog eens in volle coronatijd. Ondanks de onderschatte complexiteit en alle uitdagingen rond architectuur, performantie en systemen hebben we nooit opgegeven en op tijd opgeleverd: met deze configuratie (Windows/Microfocus/SQL Server) en deze omvang hebben de teams een world première gescoord.''We hebben de afgelopen jaren ook gewerkt aan één unieke klantendatabase - we verzekeren één op de twee Belgische families - doorheen alle distributiekanalen (banken, brokers, werkgevers, direct. De operations-teams binnen AG werken nu ook volledig papierloos, met dank aan scanning en AI-indexing. In de jaren daarvoor (2009 tot 2015, de post-Fortis crash) ging het dan weer over het op poten zetten van een autonome IT-omgeving voor AG die helemaal los moest komen van de voormalige Fortis-systemen.''Maar als ik op iets fier moet zijn, is het vooral op het huidige IT management team binnen AG. We werken rond één centrale waarde, en die is heel simpel: helping each other in all circumstances. Dat klinkt niet meer dan common sense, maar geloof me: dat staat niet noodzakelijk synoniem voor common practice.'