Nog niet gestemd voor CIO of the Year? Stemadvies nodig? In een driedelige minireeks laten we de genomineerden aan het woord. Vandaag trappen we af met de vraag: hoe stuurt IT de digitale transformatie in hun bedrijf precies aan?

Dirk Altgassen (Group CIO bij Etex)

"In 2015 was Etex nog een verspreide groep van ongeveer 100 entiteiten in 42 landen over de hele wereld met een lange geschiedenis van fusies ook. Dat betekent dat er maar weinig wereldwijde IT-diensten centraal werden geleverd en elk bedrijf zijn eigen lokale IT had. De nieuwe CEO Paul van Oyen en ik zijn toen een transformatietraject gestart om van Etex één wereldwijd bedrijf te maken en de IT-organisatie was de eerste afdeling die deze visie volgde."

"We zijn van 2016 tot 2019 een 'Etex IT Journey' gestart, die een holistische en wereldwijde IT-organisatie vormde. In 2020 werd een nieuw transformatieprogramma met de naam #MoveIT gelanceerd om de ​​IT-organisatie verder te versnellen en uit te bouwen tot een moderne organisatie van wereldklasse met alleen maar de juiste technologieën."

"IT begon zo het goede voorbeeld en de innovator voor Etex te worden op verschillende gebieden, zoals leiderschap, samenwerking, de ontwikkeling van mensen (altijd in combinatie met de juiste technologie), de projectmethodologie en trok zo de business met hen verder. Een voortdurende discussie binnen het Etex-management is trouwens: hebben we een digitale strategie nodig voor Etex of - wat ik altijd zeg - moet de bedrijfsstrategie niet digitaler worden?"

Guido Lemeire (CIO bij NMBS/SNCB)

"Het dagelijkse verkeer op ons spoorwegnet, het treinpersoneel en de reiziger genereren door hun planning en verplaatsing minstens evenveel gegevens dan ze opvragen. De uitdaging van digitale transformatie bestaat erin om in deze constante gegevensstroom de toegevoegde waarde te herkennen voor elk type gebruiker. Niet alleen de reiziger en de treinbegeleider, maar ook de loketbediende en de ingenieurs van de werkplaatsen connecteren we op een slimme manier op deze gegevensstroom. Zo is bijvoorbeeld de passagierstelling in stations en op treinen een verweving van verschillende gegevensstromen: historische data, realtime feedback van treinbegeleiders, camerabeelden van de stations, etc. Het zijn allemaal gegevens die continu worden gegenereerd."

"En uiteraard hebben we een boontje voor IoT. Onze stations en treinstellen zijn plaatsen waar veel gegevensstromen mekaar kruisen. Het is dus niet verwonderlijk dat de meeste digitale innovaties zich precies daar afspelen: of het nu gaat om virtual assistants in de stations, seamless ticketing, toegankelijkheid voor mensen met een beperking, treinsamenstelling of het gebruik van stem en camera's. In de toekomst zullen IOT-toestellen deel gaan uitmaken van de NMBS-infrastructuur en zullen nieuwe datastromen resulteren in nieuwe toepassingen die verder bijdragen tot onze doelstellingen."

"Onze strategie kan je samenvatten in twee codetermen: 'predictability' en 'trusted relationship'. Voorspelbaarheid is een basisvoorwaarde voor het IT métier binnen de spoorwegfamilie: dankzij het gebruik van standaardmethoden en -platformen spreken we dezelfde taal. Maar dat is vaak niet voldoende om de complexe projecten van NMBS tot een succes te maken. We investeren dagelijks in de werkrelatie met NMBS en onze outsourcingpartner TCS."

Yves Dupuy (CIO bij Euroclear)

"Het beheer van onze digitale transformatie bij Euroclear vindt plaats op twee manieren. Ten eerste stellen we de strategische doelen van het bedrijf vast in termen van digitale transformatie. Deze beslissingen worden genomen door IT- en bedrijfsvertegenwoordigers via onze Digital Customer Experience-ploeg. Vervolgens zorgen we ervoor dat onze IT-uitvoeringsplannen aansluiten bij onze zakelijke ambities. Daartoe voert het architectuurteam een ​​jaarlijkse strategische evaluatie uit van de IT-strategie van de Groep en van elke entiteit."

"Wat betreft digitale transformatie, staat bij ons de Agile-methode bovenaan de lijst. Deze transformatie vindt geleidelijk plaats binnen Euroclear. Dit jaar hebben we vooruitgang geboekt bij de toepassing er van en kunnen we zeggen dat de maturiteit ervan binnen onze organisatie stevig gegroeid is."

