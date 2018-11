CIO of the Year: de winnaars

De CDIIO van Port of Antwerp, Erwin Verstraelen, is de elfde CIO of the Year. Na tien edities van CIO of the Year gooide de redactie van Data News het ditmaal over een wat andere boeg en selecteerde ze CIO's die de klassieke IT-verantwoordelijkheid combineren met een duidelijk mandaat voor de digitale strategie. De redactie van Data News bepaalde de shortlist en schoof dit jaar drie kandidaten naar voor die volop bezig zijn met een digitaal transformatietraject bij hun huidige werkgever. Bij alle drie zijn de fundamenten gelegd en wordt nu volop werk gemaakt van de verdere uitvoering van de gekozen digitale strategie.

De uiteindelijke winnaar werd bepaald door de lezers van Data News, die online konden stemmen (50 procent van het totaal), en een professionele jury bestaande uit academici, ex-winnaars en IT-prominenten. Erwin Verstraelen kwam als winnaar uit de bus en haalde het daarbij van Jocelyn Darbroudi (CIO DKV Belgium) en Günther Ghijsels (CIO & CDO Randstad Group Belgium). Erwin is de Chief Digital, Information & Innovation Officer van het Antwerpse Havenbedrijf. Een rol die tot vorig jaar niét bestond bij Port of Antwerp. "De CDIIO-titel bewijst voor mij dat een artificiële opsplitsing van een CIO en een CDO verre van ideaal is. IT is een middel om een einddoel te bereiken en dat einddoel is digitale innovatie. Het eindpunt en de middelen splitsen is niet ideaal om tot een succes te komen", meent Erwin Verstraelen. Voor zijn mandaat bij Port of Antwerp was hij ook al zes jaar CIO bij Aveve.

Met de CIO of the Year award wil Data News een CIO lauweren voor zijn of haar realisaties, visie, strategisch inzicht, leiderschapskwaliteiten en persoonlijkheid. Hij of zij moet er in slagen om IT te aligneren met de bedrijfsstrategie, IT als nieuwe business driver te positioneren en de digitale transformatie van het bedrijf mee aan te sturen of te bespoedigen. "CIO of the Year worden is een hele eer. Het betekent heel wat extra ondersteuning voor de verdere digitalisering van de haven en de logistieke sector. Voor mij ondersteunt het ook het geloof dat het allemaal echt mogelijk is en dat we op de goede weg zijn", aldus Erwin Verstraelen. Verderop in dit nummer leest u een uitgebreid interview met hem.

Drie winnaars voor ICT/Digital Project of the Year

Daarnaast ging Data News ook op zoek naar twee winnaars voor de interessantste ICT-projecten - voor de 26ste keer al trouwens. Uit de vele inzendingen maakte de Data News redactie een eerste selectie, waarbij acht projecten weerhouden werden: vier kleine en vier grote projecten. Voor die acht projecten moesten de deelnemers zelf hun case verdedigen, waarna de jury vragen kon stellen.

In het segment met grote projecten (met een groot budget, nvdr.) wint het Antwerp City Platform as a Service (ACPaaS) project van Digipolis. Dat project kan een schoolvoorbeeld vormen voor andere steden en gemeenten die de ambitie hebben om zich een 'smart city' te noemen, aldus de jury. Het project haalde het van andere waardevolle IT-projecten van KBC, Van Breda en RVA.

Bij de kleinere projecten eindigden AVR Connect van AVR en Jobnet van VDAB op een gedeelde eerste plaats. AVR installeert sensoren in hun gespecialiseerde machines om aardappelen te planten en te oogsten. VDAB zet AI-technologie in voor een slimmere matching tussen vacatures en jobzoekers. De winnaars haalden het van voetbalclub RSC Anderlecht (digitale fanbeleving) en Préviweb van Bizzdev: software waarmee de lokale brandweerdiensten risico's kunnen inschatten.