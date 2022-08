Volgens marktvorser Juniper Research zal het wereldwijde aantal NFT-transacties (Non-Fungible Token) stijgen van 24 miljoen dit jaar naar zo'n 40 miljoen tegen 2027. Veel bedrijven staan echter nog huiverig tegenover de NFT-markt, en dat is niet geheel zonder reden.

De voorspelde groei naar 40 miljoen NFT-transacties binnen nu en vijf jaar is gebaseerd op een scenario van 'milde adoptie', waarbij de groei onder meer gestimuleerd zou moeten worden door de metaverse. 'Maar hoewel de NFT-markt zeker een nieuw winstgevend kanaal kan zijn, moet men beducht blijven voor de risico's van een ongecontroleerde omgeving waar fraude en andere malafide activiteiten nog voortdurend op de loer liggen', waarschuwt Juniper.

Het jongste rapport van Juniper stelt voorts dat bedrijven merkschade kunnen oplopen als ze zich inlaten met NFC's, doordat de technologie vandaag de dag een belangrijke rol speelt bij illegale activiteiten als witwassen en oplichting.

Daarnaast is er een toenemende bezorgdheid over de impact van NFT op het milieu. Transacties worden immers gefaciliteerd door de blockchain, wat voor een enorm energieverbruik zorgt.

De onderzoekers pleiten daarom voor regulariserende instanties die voor de nodige standaardisering en beveiliging moeten zorgen. Alleen zo blijft de belasting voor het milieu beperkt en zullen consumenten én verkopers genoeg vertrouwen in de NFT-markt krijgen', klinkt het.

Juniper Research verwacht verder dat de metaverse de komende jaren het leeuwendeel van de NFT-transacties zal gaan opeisen. Gaande van 600.000 verhandelde NFT's dit jaar tot 9,8 miljoen transacties tegen 2027.

Uniek bewijs

Ter opfrissing: NFT staat voor Non-Fungible Token oftewel een 'uniek bewijs'. Het is een stuk data dat wordt bijgehouden op een blockchain (meestal Ethereum). Zo'n token staat voor een digitaal goed, zoals een tekening, video of een digitaal voorwerp in een videogame. Elke NFT is uniek, valt niet te repliceren en kan als een soort certificaat verhandeld worden.

De voorspelde groei naar 40 miljoen NFT-transacties binnen nu en vijf jaar is gebaseerd op een scenario van 'milde adoptie', waarbij de groei onder meer gestimuleerd zou moeten worden door de metaverse. 'Maar hoewel de NFT-markt zeker een nieuw winstgevend kanaal kan zijn, moet men beducht blijven voor de risico's van een ongecontroleerde omgeving waar fraude en andere malafide activiteiten nog voortdurend op de loer liggen', waarschuwt Juniper.Het jongste rapport van Juniper stelt voorts dat bedrijven merkschade kunnen oplopen als ze zich inlaten met NFC's, doordat de technologie vandaag de dag een belangrijke rol speelt bij illegale activiteiten als witwassen en oplichting.Daarnaast is er een toenemende bezorgdheid over de impact van NFT op het milieu. Transacties worden immers gefaciliteerd door de blockchain, wat voor een enorm energieverbruik zorgt.De onderzoekers pleiten daarom voor regulariserende instanties die voor de nodige standaardisering en beveiliging moeten zorgen. Alleen zo blijft de belasting voor het milieu beperkt en zullen consumenten én verkopers genoeg vertrouwen in de NFT-markt krijgen', klinkt het.Juniper Research verwacht verder dat de metaverse de komende jaren het leeuwendeel van de NFT-transacties zal gaan opeisen. Gaande van 600.000 verhandelde NFT's dit jaar tot 9,8 miljoen transacties tegen 2027.Ter opfrissing: NFT staat voor Non-Fungible Token oftewel een 'uniek bewijs'. Het is een stuk data dat wordt bijgehouden op een blockchain (meestal Ethereum). Zo'n token staat voor een digitaal goed, zoals een tekening, video of een digitaal voorwerp in een videogame. Elke NFT is uniek, valt niet te repliceren en kan als een soort certificaat verhandeld worden.