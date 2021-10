Met behulp van een augmented realitybril is het binnenkort mogelijk om een Webex-vergadering met hologrammen te voeren.

Cisco kondigt de functie aan op haar WebexOne conferentie, rond haar gelijknamige vergadertool. Het gaat niet om avatars, maar om levensechte hologrammen van de personen waarmee je spreekt, en van eventuele voorwerpen in de omgeving. Dat moet het mogelijk maken om bijvoorbeeld fysieke prototypes te tonen aan virtuele omstaanders.

Uniek is het concept van Cisco echter niet. Het Limburgse Mimesys, intussen al enkele jaren overgenomen door Magic Leap, werkt al sinds 2016 aan virtueel vergaderen met behulp van VR.

Werken op afstand

Cisco ziet nut in holografisch vergaderen bij trainingen of het oplossen van problemen op afstand. De meerwaarde zit er daarbij in dat een technicus of lesgever niet noodzakelijk op de plaats moet zijn waar de les of het probleem zich afspeelt.

Webex Hologram zit nog in een pilootfase en is nog niet wereldwijd beschikbaar. Wel zegt het bedrijf dat het compatibel is met bestaande AR-headsets zoals Magic Leap en Microsoft Hololens.

Cisco kondigt de functie aan op haar WebexOne conferentie, rond haar gelijknamige vergadertool. Het gaat niet om avatars, maar om levensechte hologrammen van de personen waarmee je spreekt, en van eventuele voorwerpen in de omgeving. Dat moet het mogelijk maken om bijvoorbeeld fysieke prototypes te tonen aan virtuele omstaanders.Uniek is het concept van Cisco echter niet. Het Limburgse Mimesys, intussen al enkele jaren overgenomen door Magic Leap, werkt al sinds 2016 aan virtueel vergaderen met behulp van VR.Cisco ziet nut in holografisch vergaderen bij trainingen of het oplossen van problemen op afstand. De meerwaarde zit er daarbij in dat een technicus of lesgever niet noodzakelijk op de plaats moet zijn waar de les of het probleem zich afspeelt.Webex Hologram zit nog in een pilootfase en is nog niet wereldwijd beschikbaar. Wel zegt het bedrijf dat het compatibel is met bestaande AR-headsets zoals Magic Leap en Microsoft Hololens.