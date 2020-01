In de door Cisco gepubliceerde Global Digital Readiness Index, een ranglijst van de digitale vooruitgang in 141 landen, moet België genoegen nemen met de 24ste plaats. Singapore prijkt helemaal bovenaan de ranking, gevolgd door Luxemburg en de VS.

De Digital Readiness Index is bedoeld om overheden te helpen om de uitdagingen van hun digitale maatschappij aan te pakken en verbeteren. Het Groothertogdom Luxemburg scoort in Europa de sterkste digitale vooruitgang, zo blijkt uit het onderzoek. België strandde op de 24ste positie, pal achter Frankrijk. Daarmee is België het laatste land uit de categorie Amplify-landen, waar het hoogste niveau van digitale vooruitgang wordt geboekt.

Volgens de index zitten vervolgens 93 landen in het Accelerate-stadium, een tussenfase van hun digitale vooruitgang. Onderaan de lijst bevinden zich tot slot 24 landen in Activate, de laagste fase.

"De beschikbare infrastructuur en kennis zijn sterke indicatoren van de digitale vooruitgang van een land", zegt Arnaud Spirlet, General Manager van Cisco België en Luxemburg. "Wat dat betreft moet België de inspanningen opvoeren. Vaardigheden geraken in hoog tempo achterhaald en er zijn er voortdurend compleet nieuwe competenties nodig."

Cisco hield rekening met zeven criteria om de wereldwijde digitale vooruitgang te meten: basisbehoeften (België op de 20ste plaats), menselijk kapitaal (32ste), de eenvoud om zaken te doen (24ste), overheids- en commerciële investeringen (15de), het werkkader voor startups (30ste), technologische infrastructuur (23ste) en digitale kennis (24ste).

