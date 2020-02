Cisco heeft de resultaten voor het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar bekend gemaakt voor de periode eindigend op 25 januari 2020.

Cisco rapporteerde een omzet voor het tweede kwartaal van 12 miljard dollar, een daling van 4 procent. Het nettoresultaat bedroeg 2,9 miljard dollar (een stijging van 2 procent) of 0,68 dollar per aandeel.

De omzet per geografisch segment is ook bekend gemaakt: Amerika daalde met 5 procent, EMEA daalde met 3 procent en APJC daalde met 1 procent.

Productinkomsten gingen er vooral op vooruit dankzij de groei van securitytoepassingen, een stijging van 9 procent. Infrastructuurplatformen en -applicaties daalden elk met 8 procent.

"Ik ben ongelooflijk trots op de innovatie die onze teams blijven stimuleren", aldus Chuck Robbins, voorzitter en CEO van Cisco. "Ik heb vertrouwen in onze groeimogelijkheden op lange termijn, terwijl we onze klanten helpen bij het opbouwen van de netwerken voor de toekomst."

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

