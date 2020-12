Cisco neemt voor onbekend bedrag softwareleverancier Dashbase over. Het bedrijf uit Palo Alto biedt onder meer inzicht in IT-infrastructuur in de cloud en lokaal.

Met Dashbase's logboeken en gebeurtenissen analyse technologie kan AppDynamics, een ander bedrijf in de portfolio van Cisco, het onderzoek van zaken en het oplossingsproces verder stroomlijnen met ondersteuning voor Metrics, Events, Logs en Traces toepassingen, aldus de twee partners.

De integratie van de technologie van Dashbase in het Cisco AppDynamics-platform kan volgens Cisco hun klanten in staat stellen hun digitale transformatie te versnellen door de complexiteit van gegevens over technologie-, gebruikers- en bedrijfsdomeinen te verenigen en te temmen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

Met Dashbase's logboeken en gebeurtenissen analyse technologie kan AppDynamics, een ander bedrijf in de portfolio van Cisco, het onderzoek van zaken en het oplossingsproces verder stroomlijnen met ondersteuning voor Metrics, Events, Logs en Traces toepassingen, aldus de twee partners.De integratie van de technologie van Dashbase in het Cisco AppDynamics-platform kan volgens Cisco hun klanten in staat stellen hun digitale transformatie te versnellen door de complexiteit van gegevens over technologie-, gebruikers- en bedrijfsdomeinen te verenigen en te temmen.In samenwerking met Dutch IT-Channel.