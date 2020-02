Cisco: gemiddelde 5G-snelheid in 2023 bedraagt 575 Mbps (en andere voorspellingen)

Tegen 2023 bedraagt de gemiddelde 5G-snelheid 575 megabit per seconde, wat dertien keer sneller is dan de huidige gemiddelde mobiele verbinding. Verder zou 5G over drie jaar door ruim tien procent van alle mobiele verbindingen worden ondersteund. Dit voorspelt Cisco in zijn Annual Internet Report.

Het jaarlijkse internetrapport van Cisco onderzoekt mobiele netwerken, wifi-verbindingen en vaste breedbandnetwerken en biedt kwantitatieve prognoses over de groei van het aantal gebruikers, apparaten en connecties. Ook bevat het rapport netwerkprestaties en trends over de prognoseperiode die loopt van 2018 - 2023. "We zien een voortdurende toename van het aantal internetgebruikers, apparaten, verbindingen en meer druk op het netwerk dan we ons hadden kunnen voorstellen", zegt Roland Acra, senior vice-president en CTO bij Cisco. De inzichten die Cisco met het internetrapport opdoet kan serviceproviders helpen om hun netwerken voor te bereiden op de voorspelde groei van het aantal verbindingen. We hebben de meest in het oog springende voorspellingen van Cisco even opgesomd: Wereldwijd gebruik van mobiel internet in 2023 Meer dan 70 procent van de bevolking (5,7 miljard mensen) beschikt over mobiele connectiviteit (2G, 3G, 4G, of 5G). 66 procent van de wereldwijde bevolking (5,3 miljard mensen) gebruikt het internet. Aantal apparaten en verbindingen in 2023 Per persoon hebben we 3,6 met het internet verbonden apparaten en ongeveer tien toestellen/verbindingen per huishouden. Bijna de helft (47%) van de apparaten en verbindingen ondersteunt video. Machine-to-machine (M2M) verbindingen die een breed scala aan IoT-applicaties ondersteunen, vertegenwoordigen de helft (14,7 miljard) van de totale hoeveelheid apparaten/connecties. Prognose voor mobiel gebruik in 2023 45% van alle apparaten heeft een mobiele verbinding (3G en lager, 4G, 5G, of Low Power Wide Area oftewel LPWA) en 55% is aangesloten via wifi. 10,6% van alle mobiele connecties zal gebruikmaken van 5G, vergeleken met 0% in 2018. Wereldwijd loopt 14.4% van de verbindingen via LPWA, vergeleken met 2,5% in 2018. Prognose voor wifi wereldwijd in 2023 Wereldwijd groeit het aantal Wi-Fi 6 hotspots met een factor 13, wat neerkomt op 11% van alle publieke hotspots in 2023. Prognose voor netwerkprestaties in 2023 Wereldwijd zijn mobiele connecties gemiddeld ruim drie keer zo snel, een toename van 13 Mbps (2018) naar 44 Mbps (2023). Ook wifi-connecties zijn gemiddeld meer dan drie keer zo snel, een toename van 30 Mbps (2018) naar 92 Mbps (2023). Vaste breedbandconnecties zijn wereldwijd gemiddeld meer dan twee keer zo snel, een toename van 46 Mbps (2018) naar 110 Mbps (2023).