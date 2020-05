Cisco wil ThousandEyes overnemen voor een onbekend bedrag. De netwerkanalist is een aanvulling voor onder meer het eerder overgenomen AppDynamics.

ThousandEyes werd opgericht in 2010 door Mohit Lad (ceo) en Ricardo Oliveira (cto) en heeft haar hoofdkantoor in San Francisco. Het bedrijf beschikt over een internet en cloud intelligence platform en levert zo inzicht in hoe applicaties en diensten via het internet worden afgeleverd.

Voor Cisco lijkt de overname een verderzetting van de bestaande ambities. Op Cisco's recentste Europese conferentie begin dit jaar sprak het bedrijf al over haar focus op het visualiseren van onder meer verkoopsprocessen, met als doel om onder meer pijnpunten in het netwerk te identificeren. Het aanbod van ThousandEyes wordt onder meer verwerkt in de Enterprise Networking & Cloud portfolio van Cisco, en in de AppDynamics portfolio.

De insteek van Cisco is dat naarmate bedrijven meer beroep doen op SaaS en ze vaker werken via netwerken die buiten de (controleerbare) bedrijfsomgeving liggen, er ook meer afhankelijkheid is van externe infrastructuur. Het controleren, visualiseren of voorspellen van operationeel gedrag wordt daarom lastiger en in dat segment moet ThousandEyes helderheid brengen.

Cisco verwacht de overname tegen het einde van haar eerste kwartaal van fiscaal boekjaar 2021 af te ronden. Dat zal ongeveer rond oktober van dit jaar zijn. Nadien valt het bedrijf onder de Networking Services business unit die wordt geleid door Todd Nightingale. Mohit Lad blijft general manager van het bedrijf en cto Oliveira blijft verantwoordelijk voor het product en de innovatiestrategie.

