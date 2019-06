Cisco zet volop in op geautomatiseerd netwerkbeheer op basis van kunstmatige intelligentie en machine learning. Dat maakt het bedrijf bekend op de eigen ontwikkelaarsconferentie in San Diego.

Het toenemend aantal apparaten dat aan een netwerk hangt, dwingt bedrijven om hun netwerkinfrastructuur te herdenken. De complexiteit overstijgt echter vaak de kennis die binnen de muren aanwezig is en daarom komt Cisco nu met AI Network Analytics, kunstmatige intelligentie en machine learning voor geautomatiseerd netwerkbeheer.

"Manueel proberen de datastromen te analyseren die vandaag door ontelbare access points, routers en switches lopen, is onbegonnen werk", zegt Scott Harrell, Senior VP en GM van Cisco's Enterprise Networking Business. "Vandaar dat wij het netwerkroer drastisch hebben omgegooid en voortaan het hele netwerk als één enkel systeem beschouwen met een multi-domain architectuur die op een veilige manier elke gebruiker op gelijk wel apparaat kan verbinden. Cisco AI Network Analytics vormt daar de kern van - het verhoogt de visibiliteit van ongewone netwerkactiviteit, het levert proactieve inzichten op basis van AI en machine learning zodat kan ingegrepen worden vooraleer een probleem zich voordoet, en het gebruikt machine reasoning algorithmen - zoals het menselijk brein - om sneller oplossingen te vinden".

AI en machine learning moeten volgens Harrell de eindgebruiker ook in staat stellen te ontdekken welke activiteiten echt belangrijk zijn voor de business en dus voorrang moeten krijgen in het netwerk. "De nieuwe oplossing is het resultaat van vele decennia netwerkanalyse met massa's data die nu als basis kunnen dienen voor de automatisering van het netwerkbeheer zodat IT zich enkel nog bezig hoeft te houden met problemen die echt belangrijk zijn. De nieuwe architectuur die we nu uitbouwen dekt elk soort netwerk af - campus, divisie, WAN, IoT, datacenter en cloud. Voor elk van die domeinen hebben we een specifieke aangepast oplossing ontwikkeld met uiteraard ook grote aandacht voor het beveiligingsaspect". Cisco AI Network Analytics en de multi-domain netwerkintegraties worden vaste onderdelen van het Cisco DNA Center dat in de loop van deze zomer een nieuwe versie krijgt.