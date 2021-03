Op haar virtuele Cisco conferentie komt de netwerkreus met snellere routers, meer inzicht in het netwerk en een wachtwoordloze omgeving. Dit zijn de belangrijkste aankondigingen.

Met Cisco Silicon One komt het bedrijf met een netwerk sillicon architectuur die tot 25,6 Tbps aan data kan verwerken. Het mikt daarmee op service providers en webscalers.

Silicon One komt verder uit de overname van Leaba Semiconductor in 2016. Het bestaat sinds 2019 als routing oplossing, maar de programmeerbare silicon architectuur wordt nu uitgebreid om ook de web scale switching markt aan te boren met chips die van 3,2 tot 25,6 Tbps aan aan verkeer kunnen verwerken. Volgens Cisco verbruiken ze ook 45 procent minder stroom van hun voorgangers.

Tegelijk kondigt het bedrijf ook nieuwe zakelijke routers aan in haar 8000-reeks. Het gaat om de Cisco Silicon One Q200 series chips die tot 14,4 Tbps aan capaciteit kunnen verwerken.

Netwerkoverzicht

Verder kondigt Cisco ook aan dat haar netwerktool ThousandEyes wordt geïntegreerd met AppDynamics Dash en de Catalyst 9300 en 9400 switches. Dat moet bedrijven meer inzicht geven in netwerkverkeer van de eindgebruiker tot de applicatie die ze gebruiken.

De redenering van Cisco is eenvoud in de complexiteit van cybersecurity. 'Vandaag zijn er drieduizend securityvendors met oplossingen voor zakelijke klanten. Gemiddeld draait een bedrijf 75 verschillende toolsets', stelt Gordom Thompson vicepresident technology acceleration bij Cisco.

'Hoe snel kan je nog reageren als je data uit 75 toolsets moet halen? Dat maakt dat securitycomplexiteit een probleem is. Het moet eenvoudiger zijn met een platform dat data amalgeert, en toelaat dat elke gebruiker vanaf elk toestel eender waar kan verbinden, met de hulp van AI en intelligentie om gedrag te identificeren.'

Al moeten we daar vanuit de redactie bij opmerken dat vendors wel vaker aanhalen dat de 101 bestaande oplossingen te complex zijn, om vervolgens hun 102e oplossing als beste naar voren te schuiven.

Wachtwoordloos

Cisco wil ook af van het wachtwoord met Duo passwordless, een onderdeel van haar Zero trust platform. De bedoeling is dat gebruikers met de technologie op eender welk toestel op eender welke applicatie of omgeving kunnen inloggen zonder klassiek wachtwoord.

In plaats daarvan gebruikt het de beveiligingschecks van bestaande omgevingen, denk daarbij aan FaceID of TouchID van Apple, Windows Hello (met oa gezichtsherkenning) of de vingerafdrukscanner op je laptop of smartphone. Duo werkt ook met SSO en identity providers van externe partijen en is vanaf de zomer in public preview beschikbaar.

