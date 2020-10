Els Bellens is redactrice bij Data News.

Cisco krijgt een boete van 2 miljard voor het overtreden van auteursrecht. Het bedrijf is veroordeeld voor het gebruiken van patenten rond cybersecurity zonder toestemming.

De boete komt neer op 1,9 miljard dollar, en Cisco moet daarbovenop achterstallige royalties betalen aan Centripetal Networks. Dat heeft een rechtbank in de Amerikaanse staat Virginia beslist. De netwerkgigant heeft volgens die rechtbank vier patenten geschonden op "eigenzinnige en flagrante wijze", wat meteen de hoge boete verklaart.

Daarnaast moet Cisco ook de volgende zes jaar royalties op bepaalde producten afstaan aan Centripetal Networks. Die zouden de eerste drie jaar tussen 168 en 300 miljoen dollar liggen, en de drie daaropvolgende jaren tussen 84 en150 miljoen dollar.

De patenten die geschonden werden zijn eigendom van een bedrijf uit Virginia, dat een beveiligingssysteem heeft ontworpen voor netwerken, deels gefinancierd door de Amerikaanse overheid. Centripetal Networks legde dat systeem aan Cisco uit nadat die een geheimhoudingsovereenkomst tekende, onder het voorwendsel dat de techgigant de technologie wilde kopen. Cisco nam echter de functionaliteit gewoon zo over, waarop Centripetal een rechtszaak startte.

De boete ligt erg hoog voor dit soort rechtszaak, maar komt overeen met ongeveer drie maanden aan inkomsten voor Cisco. Het bedrijf heeft al gezegd in beroep te zullen gaan.

