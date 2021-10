Cisco gaat het gebruik van zijn Webex-communicatieplatform op mobiele apparaten vereenvoudigen. Daarvoor lanceert het bedrijf in de eerste helft van 2022 de nieuwe dienst Webex Go, waarmee klanten zakelijk kunnen bellen vanaf een persoonlijk device zonder dat ze een extra app nodig hebben.

Met Webex Go hoeven werknemers niet langer twee mobiele apparaten bij zich te dragen - een voor persoonlijk gebruik en een zakelijk toestel. In plaats daarvan kunnen ze straks zakelijke gesprekken voeren via de standaard telefoon-app van hun privétoestel. Bij een conversatie via die 'dedicated business line' wordt het zakelijke nummer weergegeven en blijft persoonlijke informatie privé. Zakelijke oproepen naar lokale of internationale nummers kosten de werknemer niets, omdat ze aan het zakelijke account zijn gekoppeld.

WebexOne 2021

Webex Go, dat door IT-beheerders kan worden ingericht en beheerd via de Control Hub, zal volgend jaar eerst in de Verenigde Staten worden uitgerold. Op het WebexOne 2021-event dat volgende week van start gaat, belooft Cisco meer details vrij te geven over Webex Go. In de tussentijd wordt ook de Webex-app bijgewerkt met nieuwe functies, zoals locatie-informatie bij noodoproepen en een nieuw venster voor snel bellen en eenvoudiger multitasken.

Verder worden de Cisco Calling-abonnementen met standaard PSTN-nummers de komende weken in meer landen gelanceerd. Zo komen ze ook naar tien landen in de Europese Unie, te weten België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Litouwen, Luxemburg en Zweden. De dienst zou tegen het einde van het jaar algemeen beschikbaar moeten zijn, aldus het bedrijf.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

Met Webex Go hoeven werknemers niet langer twee mobiele apparaten bij zich te dragen - een voor persoonlijk gebruik en een zakelijk toestel. In plaats daarvan kunnen ze straks zakelijke gesprekken voeren via de standaard telefoon-app van hun privétoestel. Bij een conversatie via die 'dedicated business line' wordt het zakelijke nummer weergegeven en blijft persoonlijke informatie privé. Zakelijke oproepen naar lokale of internationale nummers kosten de werknemer niets, omdat ze aan het zakelijke account zijn gekoppeld.Webex Go, dat door IT-beheerders kan worden ingericht en beheerd via de Control Hub, zal volgend jaar eerst in de Verenigde Staten worden uitgerold. Op het WebexOne 2021-event dat volgende week van start gaat, belooft Cisco meer details vrij te geven over Webex Go. In de tussentijd wordt ook de Webex-app bijgewerkt met nieuwe functies, zoals locatie-informatie bij noodoproepen en een nieuw venster voor snel bellen en eenvoudiger multitasken.Verder worden de Cisco Calling-abonnementen met standaard PSTN-nummers de komende weken in meer landen gelanceerd. Zo komen ze ook naar tien landen in de Europese Unie, te weten België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Litouwen, Luxemburg en Zweden. De dienst zou tegen het einde van het jaar algemeen beschikbaar moeten zijn, aldus het bedrijf.In samenwerking met Dutch IT-channel.