Cisco neemt een bedrijf over dat technologie heeft om achtergrondgeluid bij videoconferencing weg te nemen.

De Amerikaanse netwerkspecialist neemt BabbleLabs over. Het bedrijf specialiseert zich in het herkennen van spraak en achtergrondgeluiden en ruis met behulp van AI. Zo kan de kwaliteit van videogesprekken worden verbeterd.

Cisco wil de technologie integreren in Webex, haar videoconferencing tool. Dat is goed nieuws voor eindgebruikers. Zij zullen op termijn vermoedelijk een betere geluidservaring krijgen via Webex.

BabbleLabs heeft haar hoofdkantoor in het Californische Campbell en wordt momenteel geleid door CEO en medeoprichter Chris Rowen. Cisco verwacht dat de overname in het eerste kwartaal van haar fiscaal jaar 2021 wordt afgerond, dat is al in de komende 2,5 maanden.

Na de overname wordt het bedrijf deel van de Cisco Collaboration Group, dat op zich een onderdeel is van de Cisco Security and Applications Business. Hoeveel Cisco betaalt voor de overname wordt niet meegedeeld.

De Amerikaanse netwerkspecialist neemt BabbleLabs over. Het bedrijf specialiseert zich in het herkennen van spraak en achtergrondgeluiden en ruis met behulp van AI. Zo kan de kwaliteit van videogesprekken worden verbeterd.Cisco wil de technologie integreren in Webex, haar videoconferencing tool. Dat is goed nieuws voor eindgebruikers. Zij zullen op termijn vermoedelijk een betere geluidservaring krijgen via Webex.BabbleLabs heeft haar hoofdkantoor in het Californische Campbell en wordt momenteel geleid door CEO en medeoprichter Chris Rowen. Cisco verwacht dat de overname in het eerste kwartaal van haar fiscaal jaar 2021 wordt afgerond, dat is al in de komende 2,5 maanden.Na de overname wordt het bedrijf deel van de Cisco Collaboration Group, dat op zich een onderdeel is van de Cisco Security and Applications Business. Hoeveel Cisco betaalt voor de overname wordt niet meegedeeld.