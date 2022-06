De Amerikaanse maker van netwerkapparatuur meldt dat op zijn website.

Het bedrijf schortte in maart zijn activiteiten op, maar heeft nu besloten om zich definitief terug te trekken. 'Sinds onze aankondiging op 3 maart zijn we de oorlog in Oekraïne nauwlettend blijven volgen. We hebben nu besloten om te beginnen met een ordelijke afwikkeling van onze activiteiten in Rusland en Wit-Rusland', schrijft het bedrijf in een mededeling op de site. 'Bij Cisco veroordelen we krachtig en ondubbelzinnig de ongerechtvaardigde oorlog en het geweld dat is losgelaten op onschuldige burgers.'

Cisco komt daarmee in een lange rij van voornamelijk westerse organisaties die zich sinds het begin van de invasie van Oekraïne terugtrekken uit Rusland en diens belangrijkste bondgenoot. Eerder besloten ook Microsoft en IBM om hun diensten in het land stevig te verminderen, of helemaal stil te leggen. Op die manier zou het land ook minder toegang krijgen tot belangrijke technologie.

Rusland zelf werkt ondertussen aan een nieuwe wet, die de overheid toelaat om beslag te leggen op goederen en gebouwen van buitenlandse bedrijven die het land verlaten. Daarmee zouden ook boeten gepaard gaan, wat er voor lijkt te zorgen dat bedrijven die al van plan waren te vertrekken, dat nu een pak sneller doen.

In samenwerking met Dutch IT Channel

