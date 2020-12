Cisco breidt haar videoconferencing tool uit met nieuwe functies. Zo wordt omgevingsgeluid beter gefilterd en komt er simultane vertaling voor onder meer Nederlands en Frans.

Webex krijgt een vijftigtal grote en kleine nieuwigheden die nu en in de komende weken worden uitgerold. De ambitie is om het videoconferentieplatform opnieuw op de kaart te zetten in het jaar dat de wereld weinig andere keuze had dan online te vergaderen.

Onder de nieuwe functies zit onder meer het filteren van omgevingsgeluid en het verbeteren van geluid van sprekers. Zo zou een blaffende hond bijvoorbeeld niet meer te horen mogen zijn in een vergadering. Ook krijgen vergaderingen in real time transcriptie en ondertitels.

Vertaling

In de nabije toekomst, vanaf februari, wordt die transcriptie ook uitgebreid met vertalingen. Zo kan je spreken in je eigen taal en wordt dat automatisch vertaald voor deelnemers. Webex zal onder meer Nederlands, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Arabisch, Russisch, Japans en Mandarijns (Chinees) ondersteunen. Al is die functie niet uniek. Zo bieden Skype en Teams (beiden van Microsoft) al langer simultane vertalingen aan.

© Cisco

Het wordt ook makkelijker om in vergaderingen deelnemers specifieke spreektijd toe te wijzen. "Voor bepaalde soorten vergaderingen kan dit heel handig zijn om alles soepeler te laten verlopen," legt Jeetu Patel, Senior Vice President en General Manager van Cisco's software en beveiligingsdivisie uit. Het geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om iedereen twee minuten spreektijd te geven aan het begin van een vergadering.

Tot honderdduizend gebruikers

Eveneens in de nabije toekomst wordt het mogelijk om vergaderingen op te zetten met tot 25.000 deelnemende gebruikers via Webex Events. Dat is Cisco's dienst voor webinars of virtuele events. Als het specifiek over livestreaming gaat kan dat zelfs naar 100.000 gebruikers gaan.

Andere nieuwigheden zijn onder meer gebarenherkenning, waardoor bijvoorbeeld een duim omhoog wordt herkend door Webex. Webex App Hub is dan weer een integratieplatform dat ook externe apps integreert. Cisco heeft hiervoor samenwerkingen met Box, Dropbox, Salesforce, Facebook Workplace en ServiceNow.

'Beter dan echt vergaderen'

Volgens Platel moet de lat voor virtueel vergaderen hoog liggen om een meerwaarde te zijn. 'De virtuele ervaring moet veel beter zijn dan de echte ervaring. Pas dan gaan werkgevers bereid zijn om mensen niet naar kantoor te laten komen, of van op afstand te laten werken. Het moet tien keer beter zijn.'

Webex bestaat sinds 1995 en is sinds 2007 in handen van Cisco, maar de zakelijke videoconferencing kreeg afgelopen jaar flink wat concurrentie, onder meer van het tot dit jaar vrij onbekende Zoom. Om die concurrentie te beantwoorden heeft het platform meer functionaliteiten nodig, maar Platel benadrukt ook dat de prijszetting gericht is op schaal.

'Onze filosofie is dat we een eenvoudige prijsstelling hanteren, gericht op de massamarkt, waarbij je meer functies in een suite van applicaties hebt. We blijven concurrentieel doordat we meer functies aanbieden dan onze concurrenten. Tegelijk zie je nu stilaan onze investeringen in AI naar boven komen in de vorm van nieuwe functies.'

Daarbij benadrukt Platel ook graag dat zijn bedrijf niet alleen de software voor videoconferencing maakt, maar ook de hardware, zoals beeldschermen en camera's die specifiek voor Webex worden gebruikt. Maar ook dat zijn bedrijf onderdeel is van een netwerkgigant die in meerdere domeinen actie is. 'Bij ons zitten privacy en security er van bij de start in. Bij anderen wordt het er pas achteraf ingebouwd.' Een niet mis te verstane uithaal naar de privacy- en securityproblemen waar Zoom dit voorjaar mee kampte.

