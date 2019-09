Op zijn jongste Cisco Live!-conferentie belooft het netwerkbedrijf om beheer te vereenvoudigen en te automatiseren. Tegelijkertijd wil het via kunstmatige intelligentie en machine learning betere inzichten geven in de complexe netwerken van vandaag.

Netwerken zijn vandaag zo complex en veelzijdig geworden dat je onmogelijk alles nog manueel onder controle kan houden. Het Internet of Things (IoT), blockchain, Wi-Fi 6, 5G, de cloud - "alles samen een dynamische multi-domain omgeving die schreeuwt om nieuwe netwerktechnologie met kunstmatige intelligentie en machine learning als drijvende krachten voor een hoge graad van automatisering en beveiliging", zegt Scott Harrell, Senior VP en GM van Cisco's Enterprise Networking Business. "Twee jaar geleden al hebben we een reeks producten en diensten gelanceerd op basis van intent-based networking, een concept waarbij de klemtoon gelegd wordt op het centraal beheren van een netwerk met in de kern ons DNA Center, een dashboard waarmee elke gebruiker zelf netwerkpolicy's kan aanmaken en kan controleren of ze ook daadwerkelijk uitgevoerd worden zoals hij dat wenst. Met andere woorden: de prestaties van het netwerk perfect afstemmen op de noden van de business."

...