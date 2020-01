Cisco breidt haar softwareportfolio uit om activiteiten in het IoT-netwerk beter te visualiseren en te voorkomen dat geïnfecteerde onderdelen toegang geven tot andere delen van de infrastructuur.

AppDynamics wordt voortaan uitgebreid met AppDynamics Experience Journey Map, een visuele kaart van alle schermen die gebruikers bij een transactie nemen en toont daarbij de belangrijkste trajecten die een klant aflegt en waar hij of zij eventueel afhaakt.

Ook Intersight, de management-as-a-service tool van Cisco om onder meer software lifecycles te beheren of hyperflex clusters op te zetten, krijgt een visuelere uitbreiding. Met Intersight Workload Optimizer krijg je een visueel overzicht van je datacenter en IT-infrastructuur. "Je krijgt van elke entiteit te zien welke delen er afhankelijk van zijn, welke servers of virtuele machines en welke hosts worden gebruikt, of welke storage arrays en switch ports. Dat gebeurt met behulp van API calls," legt Lisa Centoni, senior vicepresident en general manager voor Cloud, Compute en IoT bij Cisco uit.

De bedoeling is dat het om een dynamisch overzicht gaat waarbij je als eindgebruiker aanbevelingen krijgt over de prestaties en belasting van je infrastructuur afhankelijk van de app die er draait.

Beide toepassingen zijn extra (betalende) uitbreidingen van bestaande producten en kunnen zowel on premise als via de cloud draaien. Cisco geeft daarbij aan dat het wel geaggregeerde data verzamelt, maar geen individuele data. "Klanten blijven eigenaar van die data. Het is niet de bedoeling dat wij hun gegevens verzamelen en dan terug verkopen aan hen," aldus Centoni.

Tot slot is er ook Cisco HyperFlex Application Platform, een container-as-a-service platform voor Kubernetes die, zoals elke IT-tool claimt, het makkelijker moet maken om met de containertechnologie te werken.

Sentryo wordt Cyber Vision

In juni vorig jaar nam Cisco nog het Franse Sentryo over. Die technologie komt voortaan in de eigen portfolio onder de naam Cisco Cyber Vision en moet industriële IoT beter beschermen.

"Hiermee maak je je toestellen zichtbaar, kan je ze groeperen, een beleid voor samenstellen en ook zorgen dat het ene toestel niet zomaar met het andere kan praten," duidt Centoni.

Dat laatste klinkt misschien vreemd, maar in een IoT-omgeving is het niet ongewoon dat een infectie via één toestel binnenraakt, waarna dat toestel andere apparatuur begint te infecteren of aan te sturen. Centoni: "Als bij een autofabrikant de machines verantwoordelijk voor het verven niet horen te communiceren met de machines die de onderdelen plooien, dan kan je dat uitzetten en dan kan dat bij een infectie ook niet gebeuren."

Cyber Vision doet dat allemaal met zogenaamde passieve deep packet inspection (DPI). De verschillende toestellen, vaak PLC's, spreken met verschillende protocollen. De nieuwste aanwinst van Cisco decodeert die en identificeert alle toestellen, giet ze in een dashboard waar je onder meer de firmwareversie en het serienummer te zien krijgen, maar ook of ze kwetsbaar zijn.

Cisco ziet daar vooral mogelijkheden voor de personen die een fabrieksomgeving aansturen, maar niet noodzakelijk met IT bezig zijn. "Je plant manager krijgt een overzicht en kan aangeven als het niet logisch is dat bepaalde toestellen met elkaar praten. Het maakt het makkelijker om te beslissen en om toegang tot bepaalde data te beperken."

Cyber Vision zal dat volgens Centoni leveren "aan een betaalbare prijs." Concreet wil dat zeggen dat het per toestel wordt aangerekend, maar hoe exact die betaalbare prijs is, gaf het bedrijf nog niet vrij.

AppDynamics wordt voortaan uitgebreid met AppDynamics Experience Journey Map, een visuele kaart van alle schermen die gebruikers bij een transactie nemen en toont daarbij de belangrijkste trajecten die een klant aflegt en waar hij of zij eventueel afhaakt.Ook Intersight, de management-as-a-service tool van Cisco om onder meer software lifecycles te beheren of hyperflex clusters op te zetten, krijgt een visuelere uitbreiding. Met Intersight Workload Optimizer krijg je een visueel overzicht van je datacenter en IT-infrastructuur. "Je krijgt van elke entiteit te zien welke delen er afhankelijk van zijn, welke servers of virtuele machines en welke hosts worden gebruikt, of welke storage arrays en switch ports. Dat gebeurt met behulp van API calls," legt Lisa Centoni, senior vicepresident en general manager voor Cloud, Compute en IoT bij Cisco uit.De bedoeling is dat het om een dynamisch overzicht gaat waarbij je als eindgebruiker aanbevelingen krijgt over de prestaties en belasting van je infrastructuur afhankelijk van de app die er draait.Beide toepassingen zijn extra (betalende) uitbreidingen van bestaande producten en kunnen zowel on premise als via de cloud draaien. Cisco geeft daarbij aan dat het wel geaggregeerde data verzamelt, maar geen individuele data. "Klanten blijven eigenaar van die data. Het is niet de bedoeling dat wij hun gegevens verzamelen en dan terug verkopen aan hen," aldus Centoni.Tot slot is er ook Cisco HyperFlex Application Platform, een container-as-a-service platform voor Kubernetes die, zoals elke IT-tool claimt, het makkelijker moet maken om met de containertechnologie te werken.Sentryo wordt Cyber VisionIn juni vorig jaar nam Cisco nog het Franse Sentryo over. Die technologie komt voortaan in de eigen portfolio onder de naam Cisco Cyber Vision en moet industriële IoT beter beschermen."Hiermee maak je je toestellen zichtbaar, kan je ze groeperen, een beleid voor samenstellen en ook zorgen dat het ene toestel niet zomaar met het andere kan praten," duidt Centoni.Dat laatste klinkt misschien vreemd, maar in een IoT-omgeving is het niet ongewoon dat een infectie via één toestel binnenraakt, waarna dat toestel andere apparatuur begint te infecteren of aan te sturen. Centoni: "Als bij een autofabrikant de machines verantwoordelijk voor het verven niet horen te communiceren met de machines die de onderdelen plooien, dan kan je dat uitzetten en dan kan dat bij een infectie ook niet gebeuren." Cyber Vision doet dat allemaal met zogenaamde passieve deep packet inspection (DPI). De verschillende toestellen, vaak PLC's, spreken met verschillende protocollen. De nieuwste aanwinst van Cisco decodeert die en identificeert alle toestellen, giet ze in een dashboard waar je onder meer de firmwareversie en het serienummer te zien krijgen, maar ook of ze kwetsbaar zijn.Cisco ziet daar vooral mogelijkheden voor de personen die een fabrieksomgeving aansturen, maar niet noodzakelijk met IT bezig zijn. "Je plant manager krijgt een overzicht en kan aangeven als het niet logisch is dat bepaalde toestellen met elkaar praten. Het maakt het makkelijker om te beslissen en om toegang tot bepaalde data te beperken."Cyber Vision zal dat volgens Centoni leveren "aan een betaalbare prijs." Concreet wil dat zeggen dat het per toestel wordt aangerekend, maar hoe exact die betaalbare prijs is, gaf het bedrijf nog niet vrij.