Cisco zet intent-based networking in publieke cloud

Intent-based networking komt neer op een geautomatiseerd, zelflerend netwerk. Dat moet er voor zorgen dat malafide activiteiten vlotter worden ontdekt, of dat er bij pieken in het verkeer (bijvoorbeeld tijdens de solden in een webshop) vanzelf wordt bijgestuurd om een uitval te voorkomen.

Rond IBN doet Cisco vier aankondigingen: ACI Anywhere, Hyperflex Anywhere, CloudCenter Suite en flexibele verbruiksmodellen voor klanten.

ACI Anywhere is Cisco's application centric infrastructure voor het datacenter die voortaan ook in AWS en Azure beschikbaar is. HyperFlex Anywhere moet de multicloud convergentie die Cisco aanbiedt voortaan ook naar lokale kantoren en werkomgevingen op afstand brengen, specifiek voor applicaties op de edge.

Cloudcenter Suite belooft dan weer verbeteringen om de lifecycle van applicaties doorheen verschillende clouds te beheren. Onder de flexibele modellen voor klanten belooft Cisco vooral dat het eenvoudiger wordt om technologie (van Cisco) te kopen en te beheren via één enterprise-overeenkomst.

Rond Internet of Things (IoT) stelt het bedrijf een nieuw edge-hardware voor in de vorm van twee Catalyst switches (de IE3200, IE3300 en de IE3400) die het wil inzetten in IoT-omgevingen. Ze worden ondersteund door IOS XE (Cisco's besturingssysteem voor intent based networking) en beheerd via Cisco DNA Center.

Verder voorziet het bedrijf ook IoT Developer Tools, een DevNet programma om applicaties op de edge te ontwikkelen. En een aantal blauwdrukken voor utilities, manufacturing en 'remote & mobile assets'. Met die designs wil Cisco bedrijven helpen om snel en betrouwbaar bepaalde systemen uit te rollen in specifieke situaties.

De aankondigingen zijn een logische uitbreiding van het eerder gelanceerde aanbod. Cisco pakte midden 2017 voor het eerst uit met intent-based networking of IBN. Op Cisco Live in 2018 werd dat verder uitgebreid. De aankondiging dat IBN voortaan in de publieke cloud kan, is de logische opvolging.