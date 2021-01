Citrix neemt Wrike over. De software van het bedrijf moet Citrix helpen in haar transitie naar een cloudgebaseerd aanbod.

Wrike, met hoofdkantoor in het Californische San José, telt meer dan duizend werknemers en 18.000 klanten, waaronder Google, L'Oréal, Greenpeace en Kaspersky. Het bedrijf bestaat sinds 2006 en levert software-as-a-service voor projectbeheer waardoor het mogelijk is om werkgerelateerde diensten van op af stand te plannen, beheren of af te ronden.

Citrix ziet de overname als een versnelling voor haar eigen businessmodel richting cloud. Het aanbod van Citrix wordt uitgebreid, voor Wrike komt er bij dat ze voortaan toegang hebben tot het partner ecosysteem van Citrix. Volgens de overnemer zijn de klanten van beide bedrijven ook vrij complementair.

Wrike haalde afgelopen jaar een terugkerende omzet van 140 miljoen dollar uit software-as-a-service (SaaS ARR). Dat is dertig procent meer dan de vorige twee jaar. Voor dit jaar verwacht het een organische groei van opnieuw dertig procent.

De 2,25 miljard dollar wordt betaald met nieuwe schulden, betaalde liquide middelen en investeringen.

