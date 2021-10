Citrix heeft een eigen Desktop-as-a-Service (DaaS) aangekondigd. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Google Cloud.

Met de samenwerking hoopt Citrix meer in te pikken op de trend naar meer thuiswerk en hybride werken die al twee jaar aan de gang is. Citrix is vooral gekend om zijn enterprise software, en de Desktop-as-a-Service moet het grote bedrijven toelaten om hun gevirtualiseerde applicaties en beheersoftware naadloos naar de verschillende computers van medewerkers te streamen.

De DaaS zal draaien op Google Cloud, waarbij de techgigant moet zorgen voor een beveiligde en stabiele omgeving. Beide bedrijven hebben bovendien plannen om samen een platform te bouwen dat het makkelijker moet maken om de desktops van gebruikers te beheren, los van waar die draaien.

Als hybride kantoorsoftware gaat Citrix hiermee min of meer de concurrentie aan met Windows 365, zij het met een eigen Citrix-jasje. Bij de aankondigingen hoort ook een eigen Citrix Workspace Browser, gebouwd op de openbron Chromium browser van Google. Alle gevirtualiseerde apps en SaaS-diensten die je via de browser draait, zullen meteen ook de nodige beveiligingsprotocols volgen, zoals bijvoorbeeld het niet-toelaten van screenshots.

