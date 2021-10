Er is een wissel aan de macht bij Citrix. Huidig topman David J. Henshall verlaat het bedrijf en wordt ad interim vervangen door Bob Calderoni.

Henshall werkt sinds 2003 voor Citrix waar hij begon als CFO, wat hij later combineerde met de functie van COO. Sinds 2017 was hij zowel president als CEO van het bedrijf. Nu laat Citrix weten dat hij die functie neerlegt en ad interim wordt opgevolgd door Bob Calderoni.

Calderoni zit sinds 2014 in de raad van bestuur van Citrix en was al eens interim CEO van oktober 2015 tot januari 2016.

Citrix dankt Henshall voor zijn toewijding aan Citrix, zeker tijdens de pandemie. Calderoni geeft zelf aan dat het bedrijf gefocust blijft op de transitie naar SaaS. Waarom Henshall vertrekt wordt niet meegedeeld, maar dat Calderoni ad interim wordt aangesteld als CEO doet vermoeden dat het om een vrij onverwachte aankondiging gaat.

Tegelijk zal ook bestuurslid Ajei Gopal opstappen. Hij zetelt sinds 2017 voor Citrix maar is ook CEO van Ansys. Maar omdat Calderoni ook bij Ansys in de raad van bestuur zit, geeft hij aan dat dit tot een belangenconflict kan leiden. Citrix kondigt in de marge daarvan aan dat haar raad van bestuur wordt verkleind naar acht leden.

