Softwareconcern Citrix heeft vorig jaar aanzienlijk meer geld verdiend en meer winst gemaakt. Maar tijdens de presentatie van de cijfers werd met geen woord gerept over het gat in de beveiliging van Citrix-diensten dat de voorbije dagen voor grote problemen zorgde.

Citrix verdiende over 2019 een bedrag van 3 miljard dollar, omgerekend zo'n 2,7 miljard euro. Dat is één procent meer dan in 2018. Er bleef een winst over van 682 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 615 miljoen euro.

In december werd ontdekt dat er een groot gat in de beveiliging van Citrix zat. Wereldwijd moesten honderden bedrijven en organisaties in allerijl noodmaatregelen treffen, in de hoop dat ze net op tijd waren om een cyberaanval te voorkomen. Uit voorzorg besloten veel organisaties om hun Citrix-netwerk tijdelijk uit te schakelen.

Ondanks al die commotie zweeg Citrix donderdag tijdens de handelsupdate in alle talen over het lek. Ook tijdens een conference call met analisten kwam de zaak niet aan bod.

Citrix verdiende over 2019 een bedrag van 3 miljard dollar, omgerekend zo'n 2,7 miljard euro. Dat is één procent meer dan in 2018. Er bleef een winst over van 682 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 615 miljoen euro.In december werd ontdekt dat er een groot gat in de beveiliging van Citrix zat. Wereldwijd moesten honderden bedrijven en organisaties in allerijl noodmaatregelen treffen, in de hoop dat ze net op tijd waren om een cyberaanval te voorkomen. Uit voorzorg besloten veel organisaties om hun Citrix-netwerk tijdelijk uit te schakelen.Ondanks al die commotie zweeg Citrix donderdag tijdens de handelsupdate in alle talen over het lek. Ook tijdens een conference call met analisten kwam de zaak niet aan bod.