Er zijn heel concrete plannen om Citrix van de beurs te halen. Volgens Reuters bereiden investeringsbedrijven Elliott en Vista een overname voor.

Citrix is vandaag beursgenoteerd, met Elliott als een van de voornaamste aandeelhouders. Maar volgens Reuters bekijken de twee een overname waarbij Citrix op 13 miljard dollar of 104 dollar per aandeel wordt gewaardeerd. Dat is lager dan de laatste beurskoers, maar hoger dan een dieptepunt in december.

Formeel geven beide geldschieters geen commentaar, maar de zet komt niet helemaal onverwacht. Citrix legt zich al jaren toe op virtualisatie en het van op afstand connecteren met bedrijfsnetwerken en samenwerken in de cloud. Maar het bedrijf kon ten opzichte van concurrenten geen potten breken tijdens de coronacrisis. Terwijl nieuwe en andere bestaande spelers daar wel in slaagden.

Citrix zette te veel in op haar verkoopsteams en te weinig op distributiepartners, erkende interim CEO Robert Calderoni. Hij volgde in december David Henshall op.

De overname is momenteel nog niet formeel en zal ook nadien nog een tijdje hangende zijn tot alle formaliteiten rond zijn. Eens dat klaar is zou Citrix fuseren met Tibco, een data analytics bedrijf in handen van Vista.

