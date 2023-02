Citymesh heeft van het BIPT toelating gekregen om een TETRA-communicatienetwerk te gebruiken. Dat is de communicatie die onder meer door de hulpdiensten wordt gebruikt.

Het bedrijf deed in september haar aanvraag voor private radiocomumnicatie op de TETRA-standaard. De bedoeling is om in eerste instantie drie sites en drie bedrijven te voorzien van radiocommunicatie, maar wel met de bedoeling om verder uit te breiden met een commercieel model.

Citymesh, intussen onderdeel van Cegeka, is al jaren actief op de zakelijke telecommarkt. Het heeft intussen ook de ambitie om samen met het Roemeense Digi een nationale operator voor de consumentenmarkt te worden. Op de zakelijke markt focust het zich onder meer op private 5G netwerken voor bedrijven en bedrijfsterreinen, maar ook meer en meer op ondersteuning van hulpdiensten.

In haar aanvraag bij de regulator geeft Citymesh aan dat het niet gewoon met TETRA-netwerken wil beginnen. De ambitie is om het netwerk ook te gebruiken voor een transitie richting push to talk via 4G en 5G.

Het BIPT geeft Citymesh gebruikersrechten voor een periode van tien jaar, nadien met vijf jaar verlengbaar.

Het bedrijf deed in september haar aanvraag voor private radiocomumnicatie op de TETRA-standaard. De bedoeling is om in eerste instantie drie sites en drie bedrijven te voorzien van radiocommunicatie, maar wel met de bedoeling om verder uit te breiden met een commercieel model.Citymesh, intussen onderdeel van Cegeka, is al jaren actief op de zakelijke telecommarkt. Het heeft intussen ook de ambitie om samen met het Roemeense Digi een nationale operator voor de consumentenmarkt te worden. Op de zakelijke markt focust het zich onder meer op private 5G netwerken voor bedrijven en bedrijfsterreinen, maar ook meer en meer op ondersteuning van hulpdiensten.In haar aanvraag bij de regulator geeft Citymesh aan dat het niet gewoon met TETRA-netwerken wil beginnen. De ambitie is om het netwerk ook te gebruiken voor een transitie richting push to talk via 4G en 5G.Het BIPT geeft Citymesh gebruikersrechten voor een periode van tien jaar, nadien met vijf jaar verlengbaar.