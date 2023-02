Citymesh neemt het Sigfox-netwerk in Nederland over en breidt zo voor het eerst uit naar het buitenland. Twee jaar geleden nam het ook al het Belgische netwerk over van Engie M2M.

Sigfox is een netwerktechnologie, ook wel 0G genoemd, met een focus op IoT. Met relatief weinig zendmasten biedt het een grote dekking en kan het miljoenen voorwerpen connecteren. In tegenstelling tot 4G of 5G ligt de focus niet op grote hoeveelheden data, maar om kleine signalen, bijvoorbeeld voor track & trace, of om de stand van een watermeter door te geven.

In Nederland wordt dat netwerk uitgebaat door VolkerWessels Telecom, maar die activiteiten worden nu overgenomen door Citymesh. VolkerWessels Telecom blijft wel nog de monitoring, het onderhoud en de uitbreiding van het netwerk op zich nemen.

Voor Citymesh is de overname een eerste voet op Nederlandse bodem. Al staat het daar niet alleen. Het bedrijf heeft immers Cegeka als hoofdaandeelhouder, dat al jaren actief uitbreidt op de Nederlandse markt en daarbuiten.

'Zo leren we de Nederlandse telecommarkt kennen, want naast het 0G-netwerk willen we ook onze mobiele private netwerken en onze andere Belgische networksolutions uitrollen bij de buren. Daarom is het zeker een goede zaak dat we bij de Cegeka-familie zitten, aangezien zij al de nodige expertise en ervaring met complementaire toepassingen hebben in Nederland. Zo versterken we elkaar qua datacaptatie, connectiviteit en artificial intelligence.' Aldus Mitch De Geest, CEO van Citymesh.

Citymesh nam in 2021 al het Belgische Sigfox-netwerk over van Engie M2M. Van daaruit volgt het vandaag meer dan 300.000 watermeters van Waterlink in Antwerpen, maar ook zaken als bloedtransport van het ZNA. De ambitie is om dergelijke connectiviteit ook in Nederland aan te bieden.

