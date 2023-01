Met Citymesh Flex richt het telecombedrijf uit Oostkamp haar pijlen nog meer op evenementen. Het dochterbedrijf wil flexibele netwerken opzetten voor onder meer festivals, campings of beurzen.

Citymesh legt zich al jaren toe op wifi en 5G en heeft de ambitie om als nationale operator actief te worden (samen met het Roemeense Digi). Maar het zet voortaan ook sterker in op tijdelijke netwerken met Citymesh Flex.

Het bedrijf zal onder meer focussen op connectiviteit op Festivals, voetbalmatchen, beurzen, campings, events en bouwwerven. Omgevingen waar de omstandigheden snel kunnen wijzigen en het niet de bedoeling is om jarenlang een 'gewoon' netwerk uit te bouwen. Het denkt onder meer aan aparte wifi-netwerken voor artiesten, of systemen om cashloos betalen mogelijk te maken.

Het nieuwe bedrijf wordt geleid door Carlo Waelens. Hij werkt al meer dan twee jaar voor het bedrijf als market manager Entertainment en wordt nu general manager van Citymesh Flex.

De expertise van Waelens komt vooral uit de eventsector. Hij werkte onder meer voor PlayPass (cashless, toegangs, en ticketing technologie) en was eerder ook actief in de bouwsector.

'De evenementensector heeft bijzonder specifieke noden. Flexibiliteit en snelheid zijn een must, er zijn altijd wel last minute wijzigingen en nine to five is een illusie. Maar het is net die challenge die me aanspreekt. Het commerciële en het technische laten samenkomen in een netwerkoplossing op maat, zodat onze klanten de ultieme experience krijgen,' zegt Carlo Waelens.

