Gezichtsherkenningsbedrijf Clearview AI heeft de Australische privacywetgeving geschonden, dat zegt de Australische regulator. Het bedrijf moet alle data van Australiërs verwijderen.

Clearview AI maakt gezichtsherkenning op basis van een database van tien miljard beelden van gezichten. Het bedrijf zegt die van het internet te plukken. Daarmee schond Clearview AI echter de Australische privacywetgeving, zegt de regulator. Ook het verzamelen van biometrische gegevens van Australische burgers via foto's die online beschikbaar zijn, is tegen de regels.

Het Amerikaanse Clearview AI is ontwikkelaar van gelijknamige gezichtsherkenningssoftware. Gebruikers kunnen een foto van een persoon uploaden, waarna de software zoekt naar een match in een database die ruim drie miljard personen omvat. De foto's in de database zijn verzameld via internet uit openbaar beschikbare bronnen. Diverse wethandhavingsinstanties wereldwijd maken gebruik van Clearview AI. Ook de Belgische politie heeft de software in het geheim gebruikt, en daar vervolgens over gelogen.

Het oordeel dat de 'Office of the Australian Information Commissioner' nu naar buiten brengt is gebaseerd op een onderzoek dat in samenwerking met de Britse 'Information Commissioner's Office' is uitgevoerd. De toezichthouder stelt dat Clearview AI de Australische Privacy Act heeft overtreden door het verzamelen van gevoelige informatie van Australiërs zonder toestemming. Het bedrijf zou op onrechtmatige wijze persoonlijke informatie verzamelen en geen redelijke stappen nemen om individuen daarvan op de hoogte te stellen. De regulator neemt het Clearview AI bovendien kwalijk dat het bedrijf geen stappen heeft genomen om zijn werkwijzen, procedures en systemen in overeenkomst te brengen met de Australische privacywetgeving.

Ook in Australië maakte de federale politie tussen oktober 2019 en maart 2020 als onderdeel van een geheime pilot gebruik van de software. De Australische privacytoezichthouder onderzoekt nog of dit voldoet aan de vereisten van de Australian Government Agencies Privacy Code.

In samenwerking met Dutch IT Channel.

