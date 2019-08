Non-profitorganisatie Close the Gap richt nu ook een commerciële poot op en breidt verder uit in Kenia. "Bedoeling is om op die manier meer impact te genereren", zegt managing director Olivier Vanden Eynde.

De Belgische vzw Close the Gap vierde dinsdagavond in Tervuren haar vijftiende verjaardag. De missie is altijd al geweest om de digitale kloof in de wereld te dichten, maar de strategie werd al enkele keren bijgestuurd. Oprichter Olivier Vanden Eynde maakte gisteren duidelijk dat Close the Gap nu opnieuw voor een belangrijk kantelmoment staat. Naast de non-profitorganisatie komt er een commerciële afdeling. "We willen een volledige dienstenleverancier worden en de hele ketting aanbieden", zegt Vanden Eynde: "De bedoeling is om op die manier meer impact te hebben als sociale onderneming". Bij de vernieuwde aanpak hoort ook een nieuw logo: 'CTG Circular'.

Concreet gaat Close the Gap een nieuwe incubator openen in Mombasa: de tweede stad in Kenia. Een oud winkelcentrum wordt er gerenoveerd en moet een hub worden voor jongeren die een internetgebaseerde activiteit willen opstarten. Denk aan kantoorruimte, maar ook aan opleiding, mentoring, begeleiding een IT-makerspace. Tegen volgend jaar moet de hub klaar zijn.

In de hoofdstad Nairobi wordt dan weer verder werk gemaakt van de 'refurbishing'-activiteit van computers. "Belangrijk is dat we dat lokaal gaan doen. Ook in Mombasa gaan we een lokaal ecosysteem uitbouwen, met lokale werknemers", benadrukt Vanden Eynde. Didier Appels, impact & strategic partnerships director binnen Close the Gap, voegt daar nog aan toe dat dit een eerste, maar zeker niet laatste stap is: "We willen overal waar we actief zijn werk maken van een lokale community. Nairobi en Mombasa zijn onze eerste investeringen, maar er volgen er zeker nog."

Het evenement was trouwens meteen ook een afscheidsfeest van Olivier Vanden Eynde. Hij verhuist samen met zijn gezin naar Mombasa. Wel plant hij maandelijks over en weer te vliegen naar België. Hij blijft ook managing director van Close the Gap.