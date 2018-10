Close The Gap gaat oude telefoons verzamelen

Close The Gap verzamelt al jaren afgeschreven ICT-materiaal om elders in Europa en Afrika opnieuw in te zetten. Met dit project gaat het zich specifiek op recyclage richten. De betrokken bedrijven gaan intern een campagne opzetten om werknemers te motiveren om hun oude gsm's en smartphones in te zamelen.

Umicore zal ze vervolgens verwerken en kostbare stoffen zoals Goud, kobalt en aluminium uit de toestellen winnen. De opbrengst daarvan zal Close The Cap aan een (nog te bepalen) tech-startup schenken die actief is in de circulaire economie.

Het pilootproject blijft momenteel beperkt tot Engie, Accenture en Ordina. Al is het de bedoeling om bij succes het project volgend jaar te herhalen en open te stellen voor meer organisaties.