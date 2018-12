Cloud fleurt resultaten Oracle op

Voor haar tweede kwartaal in fiscaal jaar 2019, dat voor Oracle net afliep, zet het bedrijf een totaalomzet van 9,6 miljard dollar neer. Dat is hetzelfde als een jaar geleden, al zou het een stijging van twee procent betekenen zonder rekening te houden met de wisselkoersen.

Oracle haalt zijn omzet uit vier segmenten. Cloud services en license support, goed voor 69 procent van de omzet, groeit met 2,7 procent naar 6,64 miljard dollar. Cloud license en on premise license omzet, goed voor 13 procent van de omzet) was goed voor 1,22 miljard dollar, een daling van 9 procent. Hardware en Services (elk goed voor 9 procent van de omzet) zorgden respectievelijk voor 891 miljoen dollar en 817 miljoen dollar omzet. Beiden incasseren een daling van 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In een mededeling rond de kwartaalresultaten laat het bedrijf verstaan dat Oracle's twee ERP-systemen, Fusion ERP en NetSuite ERP samen een groei van 32 procent optekenden. Het bedrijf verwacht verdere groei in de cloud naarmate bedrijven hun systemen naar die cloud brengen.

Oracle groeit dus in zijn grootste segment en krimpt in zijn drie overige onderdelen. Al benadrukt het bedrijf dat de wisselkoers daarin een stevige rol had. Met constante valuta zou die daling iets kleiner en de toegenomen omzet iets groter zijn geweest.

De nettowinst stijgt naar 2,33 miljard dollar of 61 dollarcent per aandeel. Dat is 5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, of 9 procent zonder rekening te houden met de veranderende valuta. Voor het huidige kwartaal verwacht Oracle, zonder rekening te houden met wisselkoersen, een winst tussen de 86 en 88 dollarcent per aandeel.