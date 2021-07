Microsoft wordt met de jaren steeds meer een cloudleverancier. Het bedrijf verdient steeds meer uit clouddiensten, terwijl veel van zijn andere producten minder opleveren.

Microsoft heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar veel meer verdiend aan zijn clouddiensten dan een jaar eerder. Zowel de abonnementsdiensten zoals Office365 als de verhuur van serverruimte leverden aanzienlijk meer op. De verkoop van licenties voor besturingssysteem Windows leverde juist minder op, net als de verkoop van Surface-tablets en -computers.

Met de verhuur van ruimte in de cloud en bijbehorende diensten onder de naam Azure haalde Microsoft de helft meer op dan in het slotkwartaal van zijn boekjaar 2019/2020. Ook de omzet van zakelijke abonnementen op diensten als Office365 nam fors toe, en wel met een derde. Microsoft Teams, het samenwerkingsplatform van de techgigant dat het voorbije jaar in veel bedrijven ingang vond, heeft nu bijna 250 miljoen maandelijk actieve gebruikers.

Hardware

Enkele andere takken doen het minder goed. De verkoop van computers liep in de maanden april tot en met juni terug ten opzichte van een jaar eerder door chiptekorten en het feit dat er vorig jaar in dezelfde periode juist zeer veel computers werden verkocht. Dat kwam toen omdat veel mensen plotseling thuis moesten werken. Microsoft merkte dat door een terugloop in de verkoop van Windows-licenties aan computerfabrikanten. Ook de eigen computerlijn Surface verkocht minder dan een jaar eerder, met zo'n twintig procent. Inkomsten uit Xbox-diensten gingen met 4 procent omlaag.

Maar net als de andere grote techbedrijven die vandaag hun cijfers bekendmaken, heeft Microsoft het voorbije jaar dus gigantische winsten opgestreken. Alles bij elkaar ging de omzet van het techbedrijf met ruim een vijfde omhoog tot 46,2 miljard dollar. De winst kwam bijna de helft hoger uit op 16,5 miljard dollar. Voor heel het boekjaar 2020/2021 zette Microsoft een omzet van 168,1 miljard dollar in de boeken en een winst van 61,3 miljard dollar.

