Cloud Group doet tweede overname

Voor Cloud Group is het de tweede overname nadat het in 2018 Nextnet overnam. Het bedrijf legde zich al toe op haar cloud telefooncentrale en Cloud mobile, met de overname van Laenen-IT komt daar voortaan ook de business unit Cloud Services bij, die wordt geleid door Tomas Laenen, tot voor kort zaakvoerder en eigenaar van Laenen-IT.

Cloud Group is het bedrijf van de broers Frederik en Pieter Roelants en Mike Mol. In 2017 haalden ze één miljoen euro groeikapitaal op voor hun bedrijf.

Beide bedrijven werkten al een tijdje samen voor gezamenlijke klanten. De overname en verdere uitbreiding zijn volgens sales director Mike Mol een logische volgende stap. Hoeveel Cloud Group betaalt voor de overname wordt niet bekendgemaakt.

"'We kregen enorm veel vraag van klanten naar verdere ondersteuning inzake het lokaal netwerk, firewalls, switches, ... De uitbreiding naar de IT-infrastructuur ondersteunen was dus een logische volgende stap. Meer en meer KMO`s ondervinden dat een sterk netwerk, het kloppend hart van de organisatie is. Met materialen uit het topsegment wordt dit, in de stijl van het huis, volledig cloud managed uitgerold en ondersteund."