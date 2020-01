is redacteur bij Data News

Het pas opgerichte kinderbijslagfonds Kidslife zet haar telefonie volledig in de cloud. Het doet dat via de Antwerpse Cloud Group.

Kidslife is een samenwerking tussen HR Dienstengroepen Liantis, Group S en Easypay Group. Het bedrijf bedient 250.000 gezinnen en heeft voor haar telefonie 200 gebruikers op 14 locaties. Naast de vaste lijnen gebeurde er ook integratie met mobiele telefonie

Cloud Group heeft de integratie op korte tijd afgehandeld. "Half september zaten we voor het eerst samen met de mensen van Cloud Group en vanaf half november zijn we begonnen met de migratie. Deze werd succesvol afgerond begin december," zegt Dieter Windels, ondersteunend ICT-coördinator van Kidslife.

