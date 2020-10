IBM ziet zijn omzet licht dalen. De winst neemt toe. Al is het vooral dankzij de cloudafdeling dat de omzet stabiel blijft.

In haar derde kwartaal boekt IBM een omzetverlies van 2,6 procent (ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar) voor 17,56 miljard dollar. De netto winst van 1,7 miljard dollar is een stijging van twee procent. Kijken we naar de operationele winst dan gaat het om 2,3 miljard dollar, al gaat het hier om een verlies van drie procent.

Dat zijn cijfers die iets beter zijn dan wat analisten hadden verwacht. Maar het valt op dat de stijging vooral te danken is aan de cloudactiviteiten, een afdeling die IBM op termijn wil afsplitsen op er ten volle op te kunnen focussen.

De totale cloudomzet groeit met 19 procent tot 6 miljard dollar. Het gaat hier onder meer ook om de activiteiten van Red Hat. Winst of verlies per afdeling geeft IBM niet.

Maar de rest van het bedrijf ziet haar omzet afnemen. Global Technology services zakt met 4 procent naar 6,5 miljard dollar. Global Business services verliest 5 procent omzet en haalt 4 miljard dollar binnen. Systems, 1,3 miljard dollar omzet, krimpt met 15 procent en het kleinere Global financing (273 miljoen dollar) wordt maar liefst een vijfde kleiner.

Omwille van de onzekere situatie door de aanhoudende coronapandemie doet IBM geen voorspellingen voor het volgend kwartaal. CFO James Kavanaugh merkt wel op dat de gezondheidscrisis wereldwijd de focus rond IT-uitgaven verlegt.

'Klanten kijken op korte termijn vooral naar operationele stabiliteit, flexibiliteit en cashbehoud, wat beter is voor operationele kosten dan investeringen,' zegt CFO James Kavanaugh. 'Dat zorgt voor enige vertraging in projecten en aankopen.'

