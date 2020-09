is redacteur bij Data News

Oracle zag haar omzet het afgelopen kwartaal licht toenemen. Vooral de omzet uit de cloud zorgen voor meer omzet en winst.

In haar eerste kwartaal van het huidige fiscaal jaar, dat eind augustus afliep, steeg de omzet van Oracle met 1,6 procent tot 9,37 miljard dollar. Een jaar geleden was dat 9,22 miljard dollar. De netto winst komt op 2,25 miljard dollar, goed voor 24 procent van de omzet.

Oracle geeft aan dat klanten meer geld uitgeven door een toename in werken op afstand. Maar ook de licenties van het bedrijf spijzen de kas.

Driekwart van de omzet komt uit de afdeling Cloud services & license support. Goed voor 6,95 miljard dollar, twee procent hoger dan een jaar geleden. Cloud license en on-premise license groeit met 9 procent naar 886 miljoen. De afdeling hardware kent een nulgroei met een omzet van 814 miljoen en de afdeling services krimpt 8 procent met 720 miljoen dollar.

