De Noorse cloudspecialist Visma neemt Mijnwebwinkel over. Het bedrijf wil zo zijn positie in de e-commercebranche in ons land verstevigen.

Mijnwebwinkel is een e-commerceplatform waar kmo's in België en in Nederland eenvoudig een webshop mee kunnen opstarten. De software is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Het platform, opgericht in 2005, verwerkt dagelijks duizenden orders die goed zijn voor zo'n 300 miljoen euro omzet per jaar. Bij Mijnwebwinkel werken 35 mensen.

Groeiambitie

Volgens Visma vormt Mijnwebwinkel een goede combinatie met de eigen boekhoudsoftware en de voorraadbeheersoftware Brincr. 'Onder Visma's vleugels krijgen we extra power om onze groeiambitie te realiseren', zegt Danny de Pee, COO van Mijnwebwinkel. 'We zetten onze eigen strategie verder, terwijl we profiteren van de schaalgrootte van een Europees softwarebedrijf.'

'Door de overname van Mijnwebwinkel kunnen we nu ook een laagdrempelige e-commerceoplossing aanbieden en ondernemers in deze branche compleet ontzorgen', zegt John Reynders, Area Director Benelux bij Visma. 'Al die ondernemers voeren ook een boekhouding en voorraadbeheer, en dat biedt mooie kansen om hen onze andere producten voor bijvoorbeeld boekhouding, voorraadbeheer en hr- en salarissoftware aan te bieden.'

