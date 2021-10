De Israëlische cloudsecurity-specialist Wiz heeft een kapitaal opgehaald van 250 miljoen dollar of omgerekend ruim 216 miljoen euro. Het bedrijf heeft na het sluiten van deze Series C-financieringsronde nu een waardering van zes miljard dollar (5,19 miljard euro).

De in Tel Aviv gevestigde start-up voor cloudbeveiliging is van plan om de Series C-opbrengst te investeren in uitgebreidere ondersteuning voor publieke omgevingen, waar steeds meer workloads heengaan. Dat geldt voor Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud Platform.Wiz staat onder leiding van CEO Assaf Rappaport. De Israëlische start-up, die direct maar ook steeds vaker indirect verkoopt, neemt het onder meer op tegen de Prisma Cloud van Palo Alto Networks, Orca Security en Lacework.In samenwerking met Dutch IT-channel.