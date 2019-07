Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw goede zaken gedaan met zijn clouddiensten. Het techconcern spreekt zelf van recordresultaten voor het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar.

Microsoft krikte zijn totale opbrengsten op met 12 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 33,7 miljard dollar. Daarmee overtrof het bedrijf de gemiddelde verwachting van analisten. De groei was voor een groot deel te danken aan de omzet uit clouddiensten, die met 39 procent toenamen. Daarmee zijn die activiteiten goed voor ongeveer een derde van de totale omzet van Microsoft. De techgigant is de derde grootste leveranciers van clouddiensten ter wereld (na Amazon en Google), maar het bedrijf lijkt op dit moment wel wat bij te benen.

Ook de Surface, Microsoft's lijn van laptops en tablets, deed het goed, met een stijging van 14 procent op inkomsten. Microsoft bracht eind vorig jaar een nieuwe versie uit van de Surface Pro, de Surface Laptop, en de Surface Studio. Inkomsten uit de Xbox en andre gamingdiensten, vielen dan weer tegen.

De nettowinst steeg al met al tot 13,2 miljard dollar, waar in dezelfde periode een jaar eerder 8,9 miljard dollar onder de streep overbleef. Sinds Satya Nadella in 2014 het roer overnam van Microsoft richt het bedrijf zich meer op cloud-gebaseerde diensten, terwijl de afhankelijkheid van bijvoorbeeld besturingssysteem Windows afneemt. Mede door het succes van die strategie is Microsoft de laatste tijd weer het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. De beurswaarde bedraagt meer dan 1.000 miljard dollar.