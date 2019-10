Microsoft blijft profiteren van zijn clouddiensten. De techreus zette in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer winst eneen hogere omzet in de boeken dan een jaar eerder.

De onderneming uit Redmond sloot het eerste kwartaal af met een omzet van 33,1 miljard dollar, beter dan door analisten verwacht werd. Het is ook 14 procent meer dan in dezelde periode vorig jaar. De operationele winst viel 27 procent hoger uit op bijna 13 miljard dollar. Daarvan bleef onder de streep 10,7 miljard dollar over, 21 procent meer dan een jaar eerder.

Belangrijkste factor in die winst is Azure. De clouddivisie van Microsoft bracht 11,6 miljard dollar in het laatje. Dat betekende op jaarbasis een stijging van 26 procent.

Topman Satya Nadella stelde in een toelichting dat de grote leidende bedrijven wereldwijd kiezen voor de clouddiensten van de onderneming. Nadella beloofde ook te zullen blijven investeren in innovaties. Verder blijft Microsoft werk maken van de groei in markten waar het veel potentieel in ziet.