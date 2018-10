Cloudera en Hortonworks fuseren

Door de fusie van de twee concurrenten onstaat een dataplatform leverancier bestaande uit multi-cloud, on-premises en de edge. De fusie moet ook innovatie versnellen in IoT, streaming, datawarehouse, hybride cloud en machine learning / AI. De Hortonworks DataFlow en Cloudera Data Science Workbench toepassingen zullen verder worden ontwikkeld.

Datawarehousing

Tom Reilly, ceo bij Cloudera, zegt: "Onze bedrijven zijn zeer complementair en strategisch. Door de investeringen van Hortonworks in end-to-end gegevensbeheer samen te brengen met de investeringen van Cloudera in datawarehousing en machine learning, zullen we de eerste bedrijfsgegevenscloud van de sector van de Edge naar AI leveren."

Betaald in aandelen

Volgens de voorwaarden van de transactieovereenkomst zullen de aandeelhouders van Cloudera ongeveer 60% van het aandelenkapitaal van het gecombineerde bedrijf bezitten en zullen de aandeelhouders van Hortonwork ongeveer 40% bezitten.

De aandeelhouders van Hortonworks zullen 1.305 gewone aandelen Cloudera ontvangen voor elk aandeel in het bezit van Hortonworks, dat gebaseerd is op de gemiddelde 10-daagse ruilverhouding tussen de prijzen van de twee bedrijven tot 1 oktober 2018. De bedrijven hebben een gecombineerde volledig verwaterde aandelenwaarde van $ 5,2 miljard op basis van slotkoersen op 2 oktober 2018.

Bestuur

Na afronding van de transactie zal de Chief Executive Officer van Cloudera, Tom Reilly, optreden als CEO; Hortonworks 'Chief Operating Officer, Scott Davidson, zal fungeren als COO; Hortonworks 'Chief Product Officer, Arun C. Murthy, zal fungeren als Chief Product Officer; en Cloudera's Chief Financial Officer, Jim Frankola, zal fungeren als Chief Financial Officer van het gecombineerde bedrijf. De Chief Executive Officer van Hortonworks, Rob Bearden, treedt toe tot de raad van bestuur. Het huidige bestuurslid van Cloudera, Marty Cole, wordt voorzitter van de raad van bestuur.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.